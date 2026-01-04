Βενεζουέλα: Βίντεο με τον Μαδούρο στη φυλακή του Μπρούκλιν

Μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα, ο Νικολάς Μαδούρο απομακρύνθηκε από το Καράκας και πλέον βρίσκεται στο κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός του συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

Η Βενεζουέλα έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ.

Η στιγμή που ο Τραμπ παρακολουθεί live τη σύλληψη Μαδούρο

Στιγμιότυπα από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου αποτυπώνεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί την επιχείρηση της Delta Forces στη Βενεζουέλα για την, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, έφερε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα φέρει την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα», ενώ στις ίδιες φωτογραφίες φαίνεται -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, και σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Fox News, επιβεβαίωσε πως παρακολουθούσε «ζωντανά» την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρεται με σκάφος της αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας στη Νέα Υόρκη, όπου τού έχουν «απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή πυρομαχικών».