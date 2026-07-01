Βενεζουέλα: Αστυνομικοί συνελήφθησαν λόγω υποψιών για κλοπές μετά τους σεισμούς

Τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και κινδυνεύουν με απόλυση, αφού κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν μετρητά από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των καταστροφικών διπλών σεισμών της περασμένης εβδομάδας.

Οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης, συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μετά τους διαδοχικούς σεισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 2.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό περισσότερων από 10.000 και την εξαφάνιση δεκάδων χιλιάδων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν εξοργισμένους πολίτες να προσπαθούν να εμποδίσουν μέλη του Σώματος Επιστημονικών, Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (CICPC) να αρπάξουν ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο δολάρια από ένα κατεστραμμένο κτίριο στην ιδιαίτερα πληγείσα πολιτεία της Λα Γκουάιρα.

Σε δήλωσή του, το CICPC ανέφερε ότι τέσσερις αστυνομικοί είχαν συλληφθεί και απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει οι πειθαρχικές διαδικασίες για την «άμεση απόλυσή» τους.

Κλοπές στα ερείπια των σεισμών στη Βενεζουέλα

«Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, επιβεβαιώθηκε ότι μια ομάδα αξιωματικών, παρεκκλίνοντας από τα καθήκοντά τους και εκμεταλλευόμενοι τις προσπάθειες διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, ενήργησαν ανάρμοστα και έκλεψαν αντικείμενα αξίας που βρέθηκαν ανάμεσα στα ερείπια», ανέφερε η δήλωση.

«Αυτή η ατομική συμπεριφορά, κατακριτέα και αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αξίες μας, υπονομεύει άμεσα το κύρος του θεσμού και τον σεβασμό του κοινού».

Φωτ.: ΕΡΑ

Παρόλο που την Τρίτη ένα αγόρι τριών ετών διασώθηκε ζωντανό από τα ερείπια ενός κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, οι ελπίδες για την ανεύρεση περισσότερων επιζώντων μειώνονται. Εν τω μεταξύ, η οργή του κοινού για τον αργό ρυθμό των προσπαθειών της κυβέρνησης – καθώς και για τη συμπεριφορά ορισμένων μελών του στρατού και της αστυνομίας – αυξάνεται.

Εθελοντές, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν μόνο φτυάρια, σχοινιά και τα γυμνά τους χέρια, δηλώνουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν επιζώντες, ενώ, όπως αναφέρουν, ορισμένοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί προβαίνουν σε λεηλασίες, εμποδίζουν την παροχή βοήθειας και οικειοποιούνται τις δωρεές.

Φωτ.: ΕΡΑ

Την Τετάρτη, εκατοντάδες εθελοντές συνέχιζαν να συρρέουν στη Λα Γκουάιρα, το επίκεντρο της καταστροφής, για να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε», δήλωσε ο Φαμπιάνο Ναδάλες, 35 ετών, εθελοντής από την πόλη της Βαλένθια, ο οποίος ταξίδευε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού μαζί με μια ομάδα περίπου 15 φοιτητών ιατρικής και ερασιτεχνών διασωστών.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο Ναδάλες είπε ότι εξακολουθεί να έχει ελπίδα ότι θα βρεθούν περισσότεροι επιζώντες. «Τα θαύματα συμβαίνουν. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν έως και 10 ημέρες», είπε.

«Είναι πραγματικά δύσκολο… αλλά απλώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε», δήλωσε η Εστεφάνια Καλέχας, 25 ετών, φοιτήτρια ιατρικής τρίτου έτους από τη Βαλένθια, η οποία ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που πάλευαν να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος με την ελπίδα να βοηθήσουν στη περίθαλψη των χιλιάδων τραυματιών.

Συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων

Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει την ευθύνη για την αυξανόμενη οργή των πολιτών και τις αναφορές για εμπλοκή στρατιωτικού προσωπικού σε λεηλασίες και καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας, στην παραπληροφόρηση. Έχουν καλέσει το κοινό να αγνοήσει τις «στρατηγικές χειραγώγησης στα κοινωνικά δίκτυα» και να βασίζεται στις επίσημες πληροφορίες.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους εθελοντές διασώστες λένε ότι βλέπουν ελάχιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αρχές σπεύδουν να βοηθήσουν, μία εβδομάδα μετά την καταστροφή.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Βλέπεις τους πυροσβέστες και την [μεξικανική ομάδα διάσωσης] Los Topos», δήλωσε στο Reuters ο Αλεξάντερ Ντελγκάδο, ένας δάσκαλος από την κεντρική πολιτεία Αράγκουα της Βενεζουέλας. «Αλλά δεν βλέπεις το κράτος, καθαυτό».

Φωτ.: ΕΡΑ

Η ομάδα του έχει περάσει πέντε ημέρες απομακρύνοντας τα ερείπια και αφουγκραζόμενη προσεκτικά για σημάδια ζωής στη Λα Γκουάιρα. Υποστηρίζονται από άλλους τοπικούς εθελοντές, οι οποίοι φέρνουν νερό, μάσκες προσώπου, πάγο και γνώσεις σχετικά με το συγκρότημα κατοικιών «Hugo Chávez» με τους οκτώ πύργους, όπου έξι πύργοι έχουν πλέον μετατραπεί σε ερείπια.

Το υπουργείο επικοινωνιών της Βενεζουέλας, το οποίο χειρίζεται τα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης για το στρατό και την αστυνομία, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters και AFP