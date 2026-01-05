Βενεζουέλα: Αιφνιδιασμένες με την επιχείρηση των ΗΠΑ πετρελαϊκές εταιρείες - Επιφυλακτικές με το κάλεσμα Τραμπ

Ένας πρώην κορυφαίος αξιωματούχος της Chevron επιχειρεί να συγκεντρώσει 2 δισ. δολάρια για επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ να διοχετεύσουν «δισεκατομμύρια δολάρια» στη χώρα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Ο Άλι Μοσίρι, πρώην επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Chevron στη Λατινική Αμερική, δήλωσε στους Financial Times ότι το fund του, Amos Global Energy Management, έχει εντοπίσει πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία στη Βενεζουέλα και βρίσκεται σε συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές για μια ιδιωτική τοποθέτηση κεφαλαίων, με στόχο την εκκίνηση επενδύσεων.

Η σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το Σάββατο και το κάλεσμα του Τραμπ προς τις αμερικανικές εταιρείες να αναβιώσουν τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας δημιούργησαν, σύμφωνα με τον Μοσίρι, μια αιφνιδιαστική ευκαιρία για όλους όσοι ασχολούνται με τον «μαύρο χρυσό».

Βενεζουέλα: Περίμεναν την εξέλιξη εδώ και καιρό

«Αναμέναμε εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη και το ενημερωτικό μας δελτίο για ιδιωτική τοποθέτηση 2 δισ. δολαρίων είναι έτοιμο, με αρκετούς επενδυτικούς στόχους ήδη εντοπισμένους», είπε σε συνέντευξή του.

«Τις τελευταίες 24 ώρες έχω δεχθεί πάνω από δώδεκα τηλεφωνήματα από πιθανούς επενδυτές. Το ενδιαφέρον για τη Βενεζουέλα έχει περάσει από το μηδέν στο 99%».

Η αμερικανική επίθεση στο Καράκας και η προειδοποίηση του Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα υπαγορεύσει τους όρους στους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας ενισχύουν το ενδεχόμενο ενός «εταιρικού πυρετού» για μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο. Πρόκειται για μια πιθανή νέα εποχή για τον κλάδο. Η τελευταία μεγάλη «απελευθέρωση» εθνικών αποθεμάτων σημειώθηκε το 2009 στο Ιράκ, όπου οι δημοπρασίες πετρελαϊκών κοιτασμάτων προσέλκυσαν προσφορές δισεκατομμυρίων δολαρίων, έξι χρόνια μετά την αμερικανική εισβολή.

Ωστόσο, οι τρεις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη το κάλεσμα του Τραμπ, λόγω ανησυχιών για πολιτική αστάθεια, το ιστορικό απαλλοτριώσεων περιουσιακών στοιχείων στη Βενεζουέλα και τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγής.

Βενεζουέλα: Αρκετές εταιρείες αιφνιδιάστηκαν με την επιχείρηση των ΗΠΑ

Στέλεχος της βιομηχανίας ανέφερε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips αιφνιδιάστηκαν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. «Καμία από τις εταιρείες που διαθέτουν το κεφάλαιο και την τεχνογνωσία για να επενδύσουν στη Βενεζουέλα δεν είχε ενημερωθεί ή ερωτηθεί πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο ή τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου», είπε.

Η προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων από την Amos αποτελεί ένα πρώιμο τεστ για το κατά πόσο η Wall Street είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει την ανασυγκρότηση της απαξιωμένης πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας, η οποία έχει υποστεί σοβαρή φθορά έπειτα από χρόνια κακοδιαχείρισης και κυρώσεων. Το ενημερωτικό σημείωμα προς επενδυτές, το οποίο έχουν στην κατοχή τους οι Financial Times και φέρει ημερομηνία Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει ότι το fund σκοπεύει να αποκτήσει παραγωγή 20.000 - 50.000 βαρελιών ημερησίως και αποθέματα 500.000 βαρελιών από την κρατική πετρελαϊκή PDVSA. Προβλέπει έξοδο εντός πέντε έως επτά ετών και απόδοση επένδυσης 2,5 φορές το αρχικό κεφάλαιο.

Και άλλοι ιδιώτες επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον μετά την αμερικανική παρέμβαση. Ο Χάρολντ Χαμ, μεγιστάνας του αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου και γνωστός δωρητής του Τραμπ, δήλωσε στους FT ότι η Continental Resources θα εξέταζε επένδυση «υπό τις κατάλληλες συνθήκες». «Δεν έχουμε άμεσα σχέδια για τη Βενεζουέλα, αλλά πιστεύουμε ότι η χώρα διαθέτει σημαντικό δυναμικό πόρων και, με βελτιωμένη ρυθμιστική και κυβερνητική σταθερότητα, θα εξετάζαμε σίγουρα μελλοντική επένδυση», είπε.

Αν και οι ιδιώτες επενδυτές αναμένεται να κινηθούν ταχύτερα, αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι μόνο οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες διαθέτουν το μέγεθος και την τεχνογνωσία για να ανασυγκροτήσουν τον πολύπλοκο τομέα βαρέος πετρελαίου της χώρας. Η Chevron, που ήδη δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα με ειδική άδεια της κυβέρνησης Τραμπ, θεωρείται η πλέον κατάλληλη να αυξήσει τις επενδύσεις, αν και δηλώνει ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και η ακεραιότητα των περιουσιακών της στοιχείων.

Η ExxonMobil δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί αποζημίωση 1,6 δισ. δολαρίων από τη Βενεζουέλα, την ώρα που η ConocoPhillips, η οποία έχει κερδίσει διαιτητική απόφαση 8,4 δισ. δολαρίων, δήλωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες είσπραξης και ότι είναι «πρόωρο» να γίνει λόγος για μελλοντικές δραστηριότητες. Παρότι ο Τραμπ κάλεσε ρητά τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής εταιρειών από συμμαχικές χώρες - όχι όμως από «αντιπάλους» των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Financial Times