Βενεζουέλα: «Αγόρασα φαγητό για 15 ημέρες» - Οι περιγραφές Ελλήνων που ζουν στο Καράκας

Έλληνες κάτοικοι του Καράκας περιγράφουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και τη σύλληψη Μαδούρο.

Μιλώντας στο Star, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Καράκας, περιγράφει: «Εχθές δεν κυκλοφορούσε κανείς. Σήμερα βλέπω λίγο παραπάνω κίνηση στον δρόμο, υπάρχουν βέβαια μεγάλες ουρές. Ο κόσμος βγαίνει να αγοράσει κάτι παραπάνω και αδειάζουν γρήγορα τα ράφια».

Κάτοικος του Καράκας αναφέρει: «Φοβούνται να ανοίξουν τα μαγαζιά μην πάει ο κόσμος και το αδειάσει. Έχει πολλή φτώχια εδώ. Εγώ πήρα φαγητό για 15 ημέρες φασολάκια, μακαρόνια, τυριά...».

Βενεζουέλα: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες που ζουν στη χώρα

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε επικοινωνία του ΕΡΤnews με κατοίκους του Καράκας μεταφέρθηκε η εικόνα που επικρατούσε εχθές στην πόλη, όπου επικρατούσε σιγή και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Ο κ. Ευάγγελος, ιερέας ορδόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι το ξημέρωμα που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, επικοινώνησε με μέλη της κοινότητας οι οποίοι του είπαν ότι βρίσκονταν μεν κοντά στο σημείο, αλλά είναι καλά στην υγεία τους.

«Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε.

Την επομένη των επιθέσεων, με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι- ακόμα και περιοχών μακριά από το Καράκας- έσπευσαν σε καταστήματα να προμηθευτούν τρόφιμα, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.