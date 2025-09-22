Πρόστιμο επιβλήθηκε σε γονείς παιδιών που έπαιξαν ποδόσφαιρο σε δημόσια πλατεία στη Βενετία.

«Η Ιταλία μπορεί να είναι μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο αλλά αυτό δεν εμπόδισε την αστυνομία στη Βενετία να καταδιώξει μια ομάδα 14 παιδιών που παρανομούσαν επειδή έπαιζαν σε δημόσια πλατεία» σχολιάζει ο Guardian.

Τα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 12 και 13 ετών, έπαιζαν ποδόσφαιρο στην πλατεία Pino Signoretto στο νησί Μουράνο, ένα νησί περίπου 4.500 κατοίκων στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, όταν ένας κάτοικος, ενοχλημένος από τον θόρυβο που έκαναν, τα κατήγγειλε στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί πήγαν στη συνέχεια στην πλατεία, συγκέντρωσαν στοιχεία και κάλεσαν τους γονείς των παιδιών, ζητώντας τους να πληρώσουν πρόστιμο 50 ευρώ (43 λίρες) εκ μέρους τους. Τα παιδιά φέρονται να έπαιζαν ποδόσφαιρο σε απαγορευμένη περιοχή, «διαταράσσοντας τη δημόσια τάξη και προκαλώντας κίνδυνο για τους ανθρώπους που διέρχονταν», σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση που δόθηκε στους γονείς και δημοσιεύτηκε στον ιταλικό Τύπο.

Βενετία: «Ο γιος μου με κάλεσε κλαίγοντας»

Ο Antonio Trampus, πατέρας ενός από τα παιδιά, δήλωσε στη La Stampa: «Ο γιος μου με κάλεσε κλαίγοντας. Η αστυνομία δεν άκουσε τη λογική. Θα μπορούσαν να μας είχαν ζητήσει να πάρουμε τα παιδιά μας σπίτι. Αντ' αυτού, πήραν αμέσως τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους».

Το πρόστιμο θα μπορούσε να φτάσει τα 500 ευρώ εάν δεν καταβληθεί εντός 60 ημερών. «Αλλά δεν θα πληρώσουμε», είπε ο Trampus, προσθέτοντας ότι σχεδίαζουν να ασκήσουν έφεση και να φτάσουν το θέμα μέχρι τον δήμαρχο της Βενετίας, Luigi Brugnaro.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν βάσει κανονισμών που εισήχθησαν το 2019 και απαγορεύουν τα παιχνίδια με μπάλα σε ορισμένες περιοχές της Βενετίας. Στο Μουράνο, η μόνη πλατεία όπου επιτρέπεται το παιχνίδι είναι το Σαν Μπερνάρντο. Αλλά οι γονείς υποστηρίζουν ότι η πλατεία Pino Signoretto δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στον κατάλογο των απαγορευμένων περιοχών, καθώς δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα μετά την ανακατασκευή της γειτονιάς.

«Το Σαν Μπερνάρντο δεν είναι κατάλληλο», είπε ο Trampus. «Ενώ η άλλη πλατεία είναι. Η απομάκρυνση των παιδιών από εκεί θα σήμαινε την επιστροφή της στην κατάσταση που ήταν πριν».

Βενετία: Αντιδράσεις για το πρόστιμο στους γονείς

Η υπόθεση πυροδότησε συζήτηση στη Βενετία, με τον τοπικό σύμβουλο Μάρκο Γκασπαρινέτι να υποστηρίζει ότι η αστυνομική επέμβαση ήταν δυσανάλογη και να αμφισβητεί στο τι θεωρείται προτεραιότητα σε μια πόλη που παλεύει με τον υπερτουρισμό, τους κλέφτες και τον συρρικνούμενο τοπικό πληθυσμό.

Αναφερόμενος στην κλήτευση γονέων στο αστυνομικό τμήμα, ο Γκασπαρινέτι έγραψε στο Facebook: «Ήταν απατεώνες; Κλέφτες; Έμποροι ναρκωτικών; Όχι, ήταν γονείς 14 παιδιών», συμπληρώνοντας ότι θα έπρεπε να ήταν αρκετό να τους αφαιρεθεί η μπάλα και να πουν στα παιδιά να σταματήσουν να παίζουν. «Δεν θα ήταν αυτό πιο εκπαιδευτικό; Έλειπαν η κοινή λογική και η αίσθηση προτεραιότητας».

Η Corriere del Veneto ανέφερε ότι τα παιδιά ενδέχεται να τιμωήθηκαν λόγω της ηλικίας τους, επειδή οι χώροι όπου επιτρέπονται τα παιχνίδια με μπάλα είναι αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 11 ετών.

Ο Paolo Poggi, ένας συνταξιούχος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε στη Βενετία, συμμετείχε επίσης, στη συζήτηση. «Ζήτω τα παιδιά που περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους», δήλωσε στην εφημερίδα La Nuova Venezia. «Οι κανόνες είναι ιεροί, αλλά χρειάζεται η κοινή λογική. Η εμπειρία του παιχνιδιού των παιδιών πρέπει να διατηρηθεί».

Με πληροφορίες από Guardian