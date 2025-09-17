Ben & Jerry’s: Ο Τζέρι Γκρίνφιλντ παραιτείται καταγγέλλοντας τη Unilever για «φίμωση» της κοινωνικής αποστολής

Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες στο «τιμόνι» της Ben & Jerry’s, ο συνιδρυτής Τζέρι Γκρίνφιλντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εταιρεία παγωτού, καταγγέλλοντας ότι η μητρική Unilever «σιώπησε» την κοινωνική αποστολή της μάρκας.

Σε επιστολή που ανάρτησε ο έτερος συνιδρυτής Μπεν Κόεν, ο Γκρίνφιλντ ανέφερε πως δεν μπορεί πλέον «με ήσυχη συνείδηση» να παραμένει εργαζόμενος σε μια επιχείρηση που «έχασε την ανεξαρτησία της», παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί όταν η Ben & Jerry’s εξαγοράστηκε το 2000. «Αν η εταιρεία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τις αξίες στις οποίες πιστεύαμε, τότε δεν αξίζει να υπάρχει», τόνισε.

Η παραίτηση έρχεται ως συνέχεια μιας μακράς αντιπαράθεσης. Το 2021 η Unilever αμφισβήτησε τη δυνατότητα της Ben & Jerry’s να μην πωλεί προϊόντα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, απόφαση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Η υπόθεση κατέληξε σε δικαστική διαμάχη και τελικά σε συμβιβασμό το 2022, ενώ πέρσι η Ben & Jerry’s προσέφυγε ξανά κατά της Unilever, κατηγορώντας την ότι απειλούσε να διαλύσει το ανεξάρτητο διοικητικό της συμβούλιο.

Η επιστολή Γκρίνφιλντ δημοσιεύεται τη στιγμή που η Unilever προετοιμάζει την απόσχιση του κλάδου παγωτού, με έδρα το Άμστερνταμ και δευτερεύουσες εισαγωγές σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Ο ίδιος και ο Κόεν έχουν απευθύνει κάλεσμα σε επενδυτές να στηρίξουν την επαναγορά του brand, με αποτίμηση 1,5 έως 2,5 δισ. δολάρια, πρόταση που ωστόσο έχει απορριφθεί από τη Unilever.

Ο Κόεν εξακολουθεί να διατηρεί έντονη δημόσια παρουσία, συμμετέχοντας ακόμη και σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης· τον περασμένο Μάιο συνελήφθη κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό της Γάζας.

Η Ben & Jerry’s ιδρύθηκε το 1978 στο Βερμόντ, με αποστολή την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 1985 διέθετε περίπου το 8% των προ φόρων κερδών της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ έγινε γνωστή για τις ευφάνταστες γεύσεις της όπως η «Cherry Garcia». Η εξαγορά της από την Unilever το 2000 ύψους 326 εκατ. δολαρίων συνοδεύτηκε από όρους που θα διασφάλιζαν την κοινωνική της ταυτότητα – μια δέσμευση που σήμερα, όπως επισημαίνουν οι ιδρυτές, έχει πλέον χαθεί.