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Βέλγιο: Τουλάχιστον δύο νεκροί από φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες

Άγνωστη παραμένει η αιτία της φωτιάς

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Χ
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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε φωτιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση.

Στο σημείο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Η φωτιά στις Βρυξέλλες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζομένους μέχρι το μεσημέρι, αλλά είδαν σορούς μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.«Βρήκαμε σορούς, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσες... σίγουρα δύο, ίσως τρεις», είπε.

Παράλληλα τόνισε ότι αγνοούνται έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Οι σοροί που βρέθηκαν, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτές ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως Πύργος Οξί, στο κέντρο της πόλης. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλά κλήθηκαν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν στη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο AFP ένας εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σκοραρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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