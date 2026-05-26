Βέλγιο: Συγκρούστηκαν τρένο και σχολικό λεωφορείο

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters και πηγή που βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης.

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε επτά μαθητές και δύο ενήλικες, ανέφερε ο τοπικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT.

Από τους δύο ενήλικες, ο ένας ήταν ο οδηγός ενώ ο άλλος επέβλεπε τα παιδιά.

Η σύγκρουση συνέβη σε ισόπεδη διάβαση και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια.

Με πληροφορίες από Reuters, Euronews