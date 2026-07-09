Βέλγιο: Αυξήθηκαν κατά 47,8% οι θάνατοι από το κύμα καύσωνα

Ο καύσωνας που έπληξε το Βέλγιο τον Ιούνιο προκάλεσε 1.747 περισσότερους θανάτους από τον αναμενόμενο αριθμό μεταξύ 18 Ιουνίου και 1ης Ιουλίου.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση της θνησιμότητας κατά 47,8%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ομοσπονδιακό ερευνητικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας, Sciensano.

Η νότια περιοχή της χώρας επλήγη περισσότερο. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα έφτασε το 76% στη Βαλλονία, έναντι 31,4% στη Φλάνδρα και 60,9% στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν μόνο οι ηλικιωμένοι που επηρεάστηκαν. Στις ηλικίες 15 έως 64 ετών, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ανήλθε στο 61,3%.

Βέλγιο: Η πιο θανατηφόρα περίοδος καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου

Η πιο θανατηφόρα περίοδος καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου. Το Σάββατο σημειώθηκαν 641 θάνατοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 146,5%, ενώ την Κυριακή καταγράφηκαν 632 θάνατοι (+143,1%).

Μέχρι το τέλος του μήνα, όταν οι θερμοκρασίες είχαν υποχωρήσει ελαφρώς, οι ημερήσιοι θάνατοι είχαν επιστρέψει σε περίπου 260.

Αύξηση της θνησιμότητας αναμένεται κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα ή ψυχρών εισβολών, ωστόσο το επεισόδιο του Ιουνίου 2026 ήταν δραματικό ως προς την έκτασή του, σημείωσε το Sciensano.

Ήταν η υψηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια καύσωνα σε όλη την περίοδο που αναλύθηκε από το 2000, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, με 1.747 επιπλέον θανάτους όσο και σε σχετικούς όρους, με αύξηση 47,8%.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μεγάλου καύσωνα, τον Αύγουστο του 2020, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα είχε διαμορφωθεί στο 37,5%, με 557 επιπλέον θανάτους.

Το Sciensano ανέφερε ότι η αρνητική επίδραση του καύσωνα τον Ιούνιο προκλήθηκε από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: τη διάρκειά του, την ένταση των θερμοκρασιών και τις συγκεντρώσεις όζοντος.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο, κάθε παράγοντας έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Με πληροφορίες από The Brussels Times

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