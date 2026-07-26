Βέλγιο: Ασκούμενη στο στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ συνελήφθη για κατασκοπεία

Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία έκανε πρακτική άσκηση στο στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία ότι κατασκόπευε για λογαριασμό τρίτης χώρας.

Η έρευνα άρχισε όταν στελέχη του Συμμαχικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, γνωστού ως SHAPE, εξέφρασαν υποψίες για τη δράση της. Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι και στον χώρο εργασίας της την Πέμπτη, ενώ την επόμενη ημέρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου ανακοίνωσε ότι η γυναίκα είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομά της ούτε αποκάλυψαν για ποια χώρα φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες.

Το στρατιωτικό αρχηγείο βρίσκεται κοντά στη Μονς, στο δυτικό Βέλγιο, και αποτελεί το κέντρο από το οποίο οι διοικητές του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν και συντονίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αντίδραση της Συμμαχίας σε απειλές.

Εκπρόσωπος του αρχηγείου δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως επηρεάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα συστήματα διοίκησης ή οι αποστολές του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες του στρατηγείου συνεχίζονται κανονικά.

Το Βέλγιο θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητος στόχος για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς φιλοξενεί τόσο τα πολιτικά και στρατιωτικά αρχηγεία του ΝΑΤΟ όσο και βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον προηγούμενο χρόνο είχε αποκαλυφθεί κινεζική κυβερνοεπίθεση σε βάρος των βελγικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ Βέλγος αστυνομικός είχε συλληφθεί με την υποψία ότι κατασκόπευε για την Κίνα και τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Financial Times