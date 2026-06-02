Βέλγιο: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς Βρυξέλλες και Σαρλερουά λόγω απεργίας

Ακυρώθηκαν όλες οι αναχωρήσεις και αφίξεις στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Σαρλερουά το απόγευμα της Τρίτης, εξαιτίας αιφνιδιαστικής απεργίας των Βέλγων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδος) στη δημόσια υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ή επιβάτες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες μεταξύ 14:00 και 19:00 ακυρώθηκαν, καλώντας τους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, επηρεάστηκαν περίπου 140 πτήσεις.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Brussels South Charleroi ανέφερε ότι η κινητοποίηση είχε ήδη προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων και κατά τις πρωινές ώρες, ενώ η επανέναρξη της απεργίας το απόγευμα αναμενόταν να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος των αφίξεων και αναχωρήσεων έως τις 21:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το βελγικό δημόσιο δίκτυο VRT, η κινητοποίηση συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης της Skeyes και των συνδικάτων σχετικά με νέο ψηφιακό κέντρο ελέγχου που θα εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Σαρλερουά και το αεροδρόμιο εμπορευματικών μεταφορών της Λιέγης.

Η Skeyes δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες για τα αίτια της απεργίας.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει 100 πτήσεις, με περίπου 20.000 επιβάτες να επηρεάζονται από την κινητοποίηση.

«Σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία, όμως είναι απαράδεκτο οι αεροπορικές εταιρείες να μην έχουν λάβει καμία προειδοποίηση για τη σημερινή απεργία των Βέλγων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας Flightradar24, η απεργία δεν επηρεάζει τις πτήσεις που διέρχονται από τον βελγικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες.

Με πληροφορίες από Politico