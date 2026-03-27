BBC: Τα τρία διαγράμματα που χτυπούν «καμπανάκι» για τον Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφει σταθερή πτώση από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, με τις οικονομικές πιέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν να διαμορφώνουν ένα όλο και πιο δύσκολο πολιτικό τοπίο.

Αν και μια φθορά στη δεύτερη θητεία δεν είναι ασυνήθιστη για Αμερικανούς προέδρους, στην περίπτωση Τραμπ, η πτώση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής.

Η τάση αυτή αποτυπώθηκε και εκλογικά, καθώς οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις σε ειδικές εκλογές μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας εκλογικής ανάλυσης «The Downballot», οι Δημοκρατικοί σημείωσαν κατά μέσο όρο 13% καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις ίδιες περιφέρειες στις προεδρικές εκλογές του 2024.





Τραμπ: Πόλεμος στο Ιράν, πίεση στην οικονομία και πτώση δημοτικότητας

Η έναρξη του πολέμου στο Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη βεβαρημένο οικονομικό κλίμα. Μέσα σε τρεις εβδομάδες από την έναρξη της σύγκρουσης, οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κοντά στα 4 δολάρια ανά γαλόνι, εντείνοντας την ανησυχία των καταναλωτών.

Φωτ. BBC

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ υποχώρησε αισθητά. Σύμφωνα με την «Ipsos», το ποσοστό αποδοχής του στον τομέα της οικονομίας ξεκίνησε από το 43% στην αρχή της θητείας του, αλλά μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2025 είχε πέσει στο 35%, ενώ αργότερα υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στο 29%.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο ακόμη και από τα αντίστοιχα επίπεδα του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τετραετίας του, παρά το κύμα πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία.

Η συνολική εικόνα για τον Τραμπ γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν εξεταστεί η γενική αποδοχή του. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, απολάμβανε ποσοστό έγκρισης 52%, σύμφωνα με τον αναλυτή Nate Silver. Αν και δεν επρόκειτο για την κλασική «περίοδο χάριτος» που απολαμβάνουν συχνά οι πρόεδροι, του έδινε τη δυνατότητα να προωθήσει τη φιλόδοξη πολιτική του ατζέντα.

Ωστόσο, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η αποδοχή του είχε πέσει στο 42%, ενώ πλέον κινείται γύρω στο 40%.

Φωτ. BBC

Το ποσοστό αυτό θεωρείται επικίνδυνα χαμηλό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, που απέχουν μόλις λίγους μήνες. Όσο ο πόλεμος παρατείνεται και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές, τόσο αυξάνεται και το πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο.

Ντόναλντ Τραμπ: Στήριξη από τη βάση αλλά απώλειες στους ανεξάρτητους

Παρά τη γενικότερη φθορά, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη από τη βάση των Ρεπουμπλικανών. Έρευνα της «Quinnipiac» δείχνει ότι το 86% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει τη στρατιωτική δράση στο Ιράν και το 80% εγκρίνει τον τρόπο που τη διαχειρίζεται.

Ωστόσο, στο σύνολο των ψηφοφόρων τα ποσοστά αυτά πέφτουν σημαντικά, στο 39% και 34% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στη νίκη του το 2024, φαίνεται να απομακρύνονται. Η μεταστροφή αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για την έκβαση των επερχόμενων εκλογών.

Φωτ. BBC

Σε πρόσφατη συνάντηση συντηρητικών πολιτικών και ακτιβιστών στο Τέξας, το διακύβευμα των εκλογών του Νοεμβρίου βρέθηκε στο επίκεντρο. Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, κάποιοι ψηφοφόροι εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποδεχθούν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, θεωρώντας τις αναγκαίο τίμημα για τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Η πορεία της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ αποτυπώνει τη στενή σύνδεση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής. Ο πόλεμος στο Ιράν, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής, δοκιμάζει τις αντοχές της προεδρίας του.

Καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η στήριξη της κομματικής του βάσης θα αρκεί για να αντισταθμίσει τη δυσαρέσκεια των ανεξάρτητων ψηφοφόρων ή αν οι τρέχουσες τάσεις θα οδηγήσουν σε μια σημαντική πολιτική ανατροπή.

Με πληροφορίες από BBC