Το BBC προχωρά σε 2.000 απολύσεις

Το BBC πρόκειται να προχωρήσει σε περικοπή έως και 2.000 θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας το 10% των 21.500 υπαλλήλων του, σε μια κίνηση που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη συρρίκνωση του προσωπικού τα τελευταία 15 χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, το προσωπικό του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού επρόκειτο να ενημερωθεί για τις περικοπές το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης του προσωπικού, ενώ ο προσωρινός γενικός διευθυντής Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις αναμενόταν να ανακοινώσει τις απολύσεις.

Η είδηση για τις περικοπές — που αποτελούν τις μεγαλύτερες απολύσεις στο BBC από το 2011 — έρχεται πριν το ανώτερο στέλεχος της Google, Ματ Μπρίτιν, αναλάβει τα ηνία ως γενικός διευθυντής τον Μάιο.

Χιλιάδες περικοπές θέσεων στο BBC

Τον Φεβρουάριο, το BBC παρουσίασε ένα σχέδιο περικοπής δαπανών ύψους 600 εκατομμυρίων λιρών (815 εκατομμύρια δολάρια) για τα επόμενα τρία χρόνια και προειδοποίησε ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας, παράλληλα με τη μείωση ορισμένων προγραμμάτων. Τότε, ο τότε γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι είπε ότι το BBC θα χρειαστεί να μειώσει κατά περίπου 10% το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια λίρες (8,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Ντέιβι αποχώρησε επίσημα από το BBC στις 2 Απριλίου, έχοντας ανακοινώσει την παραίτησή του τον Νοέμβριο εν μέσω αυξανόμενης διαμάχης σχετικά με την κάλυψη του BBC για τη Γάζα και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τότε δήλωσε ότι θα μηνύσει το BBC, το οποίο κατηγόρησε ότι παραποίησε μια ομιλία του.

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε επιτύχει εξοικονόμηση άνω των μισού δισεκατομμυρίου λιρών, μεγάλο μέρος της οποίας καταφέραμε να επανεπενδύσουμε στην παραγωγή μας σε όλο το BBC», δήλωσε ένας εκπρόσωπος τον Φεβρουάριο.

«Σε μια αγορά μέσων ενημέρωσης που μεταβάλλεται ραγδαία, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Το ζητούμενο είναι να γίνει το BBC πιο παραγωγικό και να δώσει προτεραιότητα στην προσφορά μας προς το κοινό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον».

Με πληροφορίες από Variety και The Guardian