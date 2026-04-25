BBC: Ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν;

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι απλό, αλλά κρίσιμο. Ποιος κρατά πραγματικά τα ηνία της εξουσίας;

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής πίεσης και διαρκών εξελίξεων στο πεδίο, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη.

Τυπικά, την ηγεσία του Ιράν έχει αναλάβει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο στην πράξη η εικόνα παραμένει σύνθετη και γεμάτη ασάφειες.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει τραυματιστεί, γεγονός που περιορίζει την άμεση παρουσία και επιρροή του.

Σε ένα πολιτικό σύστημα όπως του Ιράν, όπου η δημόσια παρουσία και τα μηνύματα του ηγέτη παίζουν καθοριστικό ρόλο, αυτή η απουσία δημιουργεί κενό και αβεβαιότητα γύρω από το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις.

Ιράν: Διπλωματία χωρίς σαφή κατεύθυνση

Τυπικά, τη διπλωματική γραμμή εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν καθορίζουν τη στρατηγική, καθώς σημαντικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση ή αποφασιστικότητα.

Στην πράξη, σημαντικές αποφάσεις, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, φαίνεται να λαμβάνονται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, υπό τον Αχμάντ Βαχιντί.

Αυτό δείχνει ότι η στρατιωτική ηγεσία έχει αποκτήσει αυξημένη επιρροή, με τις κινήσεις στο πεδίο να προηγούνται συχνά των πολιτικών αποφάσεων.

Συνολικά, το πολιτικό σύστημα του Ιράν παραμένει λειτουργικό, αλλά χωρίς σαφή και ενιαία καθοδήγηση.

Η εξουσία φαίνεται κατακερματισμένη, με διαφορετικά κέντρα να δρουν παράλληλα, γεγονός που δυσκολεύει τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής σε μια περίοδο έντονης πίεσης και διεθνούς κρίσης.

Με πληροφορίες από BBC