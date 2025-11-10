BBC: Το «πειραγμένο» βίντεο με τον Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις διευθυντή και CEO

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν την παραίτησή τους το βράδυ της Κυριακής, με φόντο τις σφοδρές επικρίσεις, για «πειραγμένο» βίντεο με τον Τραμπ.

Οι αντιδράσεις ήλθαν έπειτα από την προβολή ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, που «παραπλάνησε το κοινό με παραποιημένο μοντάζ ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ».

Αυτή ήταν μόνο η αφορμή για να παραιτηθεί ο Davie, αφού τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ούτως ή άλλως έντονη κριτική για μεροληψία στο δημόσιο δίκτυο.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε μια ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

Το «πειραγμένο» βίντεο με τον Τραμπ

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube με τον τίτλο: «Αποκάλυψη: Πώς μια επεξεργασμένη ομιλία του Τραμπ εξέθεσε την προκατάληψη του BBC». Σύμφωνα με την Telegraph, η εκπομπή φέρεται να ένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σε ανάρτησή του σχετικά με τις παραιτήσεις κορυφής, όπως τις περιγράφει ο διεθνής Τύπος, ο Τραμπ, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή στη δημοκρατία».

BBC: Οι «παραιτήσεις κορυφής»

Σε επιστολή προς το προσωπικό, ο Ντέιβι ανέφερε ότι η αποχώρησή του «είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση». «Το BBC συνολικά αποδίδει καλά, όμως έγιναν λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη», έγραψε. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο για «ομαλή μετάβαση» σε νέο επικεφαλής τους επόμενους μήνες.



Με τη σειρά της, η Τέρνες σημείωσε ότι η υπόθεση με το ντοκιμαντέρ του Τραμπ «έφτασε σε σημείο που βλάπτει το BBC, έναν θεσμό που αγαπώ βαθιά». «Ως επικεφαλής ειδήσεων, η ευθύνη σταματά σε εμένα», τόνισε, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι πρόσφατες κατηγορίες περί «θεσμικής μεροληψίας» του BBC είναι «λανθασμένες».

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος, Σαμίρ Σαχ, «αναμένεται να ζητήσει επισήμως συγνώμη ενώπιον της επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων & Αθλητισμού της Βουλής, μετά από αποκαλύψεις ότι η εκπομπή Panorama -κομμάτι στο ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ- επεξεργάστηκε λόγο του στην 6η Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει την εισβολή στο Καπιτώλιο», αφού σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.



