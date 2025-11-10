BBC: Ο Τραμπ «γκρέμισε» τη διοίκηση – Παραιτήσεις, ίντριγκες και κατηγορίες για πολιτικό πραξικόπημα

Σε βαθιά κρίση έχει περιέλθει το BBC, μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της CEO ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, στον απόηχο της διαμάχης που ξέσπασε για τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο μοντάρισε αποσπάσματα από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Η Τέρνες, στις πρώτες της δηλώσεις μετά την αποχώρησή της, απέρριψε τις κατηγορίες περί «θεσμικής μεροληψίας», λέγοντας πως «οι δημοσιογράφοι του BBC δεν είναι διεφθαρμένοι» και ότι «η ευθύνη σταματά σε μένα». «Ναι, έγιναν λάθη, αλλά το BBC δεν είναι θεσμικά προκατειλημμένο», τόνισε στους δημοσιογράφους, μπαίνοντας στο Broadcasting House.

Οι παραιτήσεις προκλήθηκαν μετά την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τα δύο στελέχη «πολύ ανέντιμους ανθρώπους που προσπάθησαν να επηρεάσουν προεδρικές εκλογές». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το BBC «παραποίησε τα λόγια του» από την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου 2021, ενσωματώνοντας φράσεις που ειπώθηκαν με 50 λεπτά διαφορά, ώστε να αλλάξει το νόημα του αποσπάσματος.

Η εσωτερική αναταραχή στο BBC έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις, με την εφημερίδα The Observer να μιλά για «πραξικόπημα» και «πολιτική παρέμβαση που υπονομεύει την ανεξαρτησία του οργανισμού». Ο πρώην διευθυντής της The Sun, Ντέιβιντ Γιέλαντ, έκανε λόγο για «εσωτερική συνωμοσία» εναντίον της ηγεσίας του BBC, υποστηρίζοντας πως στελέχη κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιο «υπονόμευαν συστηματικά τον Ντέιβι».

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν δήλωσε στο Sky News ότι οι παραιτήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν το BBC είχε ζητήσει άμεσα συγγνώμη για το λάθος στο ντοκιμαντέρ. «Ένα χρόνο μετά είναι πολύ αργά — έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη», σημείωσε.

Η επιτροπή Πολιτισμού και ΜΜΕ του βρετανικού κοινοβουλίου αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον πρόεδρο του BBC, Σαμίρ Σαχ, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη στους βουλευτές.

Την ίδια ώρα, βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, όπως η Λιζ Τρας και η Σουέλα Μπράβερμαν, ζητούν την κατάργηση του τέλους τηλεθέασης, κάνοντας λόγο για «χρόνια ιδεολογική μεροληψία» του οργανισμού.

Το BBC βρίσκεται πλέον σε μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις αξιοπιστίας της ιστορίας του, με το πολιτικό σκηνικό στο Λονδίνο να διχάζεται ανάμεσα σε όσους το υπερασπίζονται ως «πυλώνα δημοκρατικής ενημέρωσης» και σε εκείνους που βλέπουν ένα «παλαιό ίδρυμα που έχει χάσει την ουδετερότητά του».