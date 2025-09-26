BBC: Ο Τόνι Μπλερ σε συζητήσεις για να ηγηθεί μεταβατικής αρχής στη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Τόνι Μπλερ φέρεται να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις για την ηγεσία μιας μεταπολεμικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Το σχέδιο έχει, όπως αναφέρεται, στήριξη από τον Λευκό Οίκο και προβλέπει μια διοίκηση με τη συμμετοχή του ΟΗΕ και χωρών του Κόλπου, πριν η εξουσία επιστρέψει στους Παλαιστίνιους.

Το γραφείο του Μπλερ διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν θα αποδεχθεί καμία πρόταση που θα συνεπαγόταν εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας. Ο πρώην πρωθυπουργός, που το 2003 οδήγησε τη Βρετανία στον πόλεμο του Ιράκ, έχει λάβει μέρος σε υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς παράγοντες για το μέλλον της περιοχής.

Τον Αύγουστο συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου συζητήθηκαν σχέδια για τη Γάζα. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε τις προτάσεις «πολύ ολοκληρωμένες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία το 2007, ο Μπλερ υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή για το Κουαρτέτο των διεθνών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, ΟΗΕ), με αποστολή την οικονομική ανάπτυξη των παλαιστινιακών εδαφών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για λύση δύο κρατών. Ωστόσο, η θητεία του στη Βρετανία σφραγίστηκε από την απόφαση να στείλει στρατεύματα στον πόλεμο του Ιράκ, που αργότερα επικρίθηκε δριμύτατα από την επίσημη έρευνα, καθώς βασίστηκε σε ελλιπή στοιχεία για δήθεν όπλα μαζικής καταστροφής.

Οι πληροφορίες για εμπλοκή του Μπλερ στη Γάζα έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ και άλλους ηγέτες για την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης δύο κρατών. Ο Αμπάς τόνισε την πλήρη απόρριψή του για πιθανό μελλοντικό ρόλο της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας και ζήτησε τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατήγγειλαν την κίνηση ως «ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι. Έκτοτε, τουλάχιστον 65.419 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, ισχυρισμό που η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.

Με πληροφορίες από BBC