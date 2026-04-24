BBC: Ο Έπσταϊν φέρεται να στέγαζε γυναίκες που κακοποιούσε σε πολυτελή διαμερίσματα στο Λονδίνο

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να στέγαζε γυναίκες που κακοποιούσε σε πολυτελή διαμερίσματα στο Λονδίνο, ακόμη και μετά την απόφαση της βρετανικής αστυνομίας να μην διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες εις βάρος του, σύμφωνα με έρευνα του BBC.

Η έρευνα εντόπισε τέσσερα διαμερίσματα σε Κένσινγκτον and Τσέλσι, τα οποία συνδέονται με τον Έπσταϊν μέσω οικονομικών εγγράφων, email και τραπεζικών στοιχείων.

Τουλάχιστον έξι γυναίκες που διέμεναν σε αυτά, έχουν έκτοτε καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης.

Πολλές από αυτές, προερχόμενες από τη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 2015, όταν η αστυνομία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε πλήρη έρευνα για την καταγγελία της Βιρτζίνια Τζούφρε περί διεθνούς trafficking.

Τζέφρι Έπσταϊν: Ένα οργανωμένο δίκτυο με διεθνείς διαστάσεις

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δραστηριότητα του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πιο εκτεταμένη απ’ ό,τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Πέρα από τη στέγαση των γυναικών, φαίνεται ότι ορισμένες εξαναγκάζονταν να στρατολογούν άλλες, ενισχύοντας έτσι το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, πολλές από τις γυναίκες μετακινούνταν συχνά μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, κυρίως μέσω του Eurostar.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Έπσταϊν αγόρασε δεκάδες εισιτήρια για νεαρές γυναίκες, ακόμη και τους τελευταίους μήνες πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι ο ίδιος διατηρούσε στενή επαφή με τις γυναίκες, καλύπτοντας έξοδα διαβίωσης, σπουδών και καθημερινών αναγκών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική στήριξη συνδεόταν με απαιτήσεις «εργασίας» για λογαριασμό του, ενώ υπάρχουν και αναφορές για πιέσεις και προσβλητική συμπεριφορά όταν οι γυναίκες διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσης.



Τζέφρι Έπσταϊν: Ευθύνες και ερωτήματα για τις αρχές

Η έρευνα αναδεικνύει και σοβαρά ερωτήματα για τη στάση των βρετανικών αρχών.

Παρότι υπήρχαν καταγγελίες και ενδείξεις για πιθανή εμπορία ανθρώπων, δεν ξεκίνησε ποτέ πλήρης ποινική έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νομικοί και πρώην αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι χάθηκαν ευκαιρίες για διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ υπογραμμίζουν ότι το κράτος έχει υποχρέωση να εξετάζει σοβαρά τέτοιες καταγγελίες, ακόμη και όταν τα θύματα δεν προχωρούν άμεσα σε επίσημες αναφορές.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι και άλλοι συνεργάτες του Έπσταϊν ενδέχεται να είχαν ρόλο στο δίκτυο, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το εύρος της υπόθεσης και για το κατά πόσο έχουν αποδοθεί ευθύνες.

Με πληροφορίες από BBC