BBC: Μπορούν οι ιρανικοί πύραυλοι να φτάσουν στο Λονδίνο;

Το Σάββατο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι το Ιράν διαθέτει πλέον «πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο».

Της δήλωσης προηγήθηκαν αναφορές ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει χωρίς επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία βρίσκεται περίπου 2.350 μίλια από τη νότια ακτή του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ένας ιρανικός πύραυλος θα έπρεπε να διανύσει περίπου 2.700 μίλια για να φτάσει στο Λονδίνο.

Σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση πως οι Ιρανοί στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο - ή ότι θα μπορούσαν να το κάνουν, ακόμη και αν το ήθελαν».

«Pιθανώς ακριβές» ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανούς να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Δρ Σιντάρθ Κάουσαλ, ανώτερος ερευνητής στο Royal United Services Institute, δήλωσε στο BBC, ότι: «Η εμβέλεια των πυραύλων είναι ένα ευέλικτο θέμα - στο βαθμό που, αν τοποθετήσεις μια ελαφρύτερη κεφαλή σε έναν πύραυλο, μπορείς να επεκτείνεις την εμβέλειά του».

Ο ίδιος σημειώνει ότι, ενώ είναι «πιθανώς ακριβές» ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανούς να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό «δεν αποτελεί την πιο επείγουσα απειλή», επειδή αυτά τα όπλα είναι ανακριβή σε μεγάλες αποστάσεις και θα έπρεπε να διανύσουν έναν πολύ καλά προστατευμένο εναέριο χώρο για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι: Και λοιπόν; Αν μπορείς να εκτοξεύσεις έναν μικρό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων με συμβατικά όπλα πάνω από έναν καλά προστατευμένο εναέριο χώρο... και είναι αρκετά ανακριβείς σε πολύ μεγάλες αποστάσεις... τι θα προσπαθούσαν να επιτύχουν οι Ιρανοί;»

Με πληροφορίες από BBC