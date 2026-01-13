BBC κατά Τραμπ: Απαιτεί απόρριψη της αγωγής δυσφήμησης των 5 δισ. δολαρίων

Το BBC προχωρά στην κατάθεση αιτήματος απόρριψης της αγωγής - μαμούθ που έχει καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αγωγή αφορά την «κακόβουλη», όπως χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, επεξεργασία δύο αποσπασμάτων από την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου του 2021, τα οποία προβλήθηκαν στην εκπομπή Panorama του BBC.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων σε δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορώντας τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμηση και παραβίαση εμπορικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, το BBC υποστηρίζει ότι το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία, ότι η επιλογή της έδρας είναι ακατάλληλη και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τεκμηριώνει επαρκώς τις κατηγορίες του.

Το BBC αναφέρει επίσης ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο του Panorama δεν προβλήθηκε στις ΗΠΑ και δεν προκάλεσε ουσιαστική ζημιά στον Τραμπ, σημειώνοντας πως επανεξελέγη πρόεδρος μετά την προβολή του και κέρδισε τη Φλόριντα με ευρεία διαφορά. Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι το ντοκιμαντέρ μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας BritBox. Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά μονταρισμένο απόσπασμα ομιλίας του Τραμπ πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο, το οποίο - όπως είχε παραδεχτεί το BBC - δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση ότι καλούσε άμεσα σε βία.

Ωστόσο, ο οργανισμός επιμένει πως δεν υπάρχει βάση για αγωγή δυσφήμησης και ότι δεν αποδεικνύεται «κακόβουλη πρόθεση». Το BBC ζητά επίσης την αναστολή της διαδικασίας ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων έως ότου αποφασιστεί το αίτημα απόρριψης.

Σε περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει, έχει προταθεί δικάσιμος το 2027. Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε ότι ο οργανισμός θα υπερασπιστεί την υπόθεση, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια λόγω της εκκρεμούς νομικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από BBC