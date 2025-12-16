Το BBC καλά κάνει και δεν υποχωρεί μπροστά στον Τραμπ, δηλώνει Βρετανός υπουργός

Οι επικεφαλής του BBC «καλά κάνουν και επιμένουν στη στάση τους» απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε Βρετανός υπουργός, μετά την κατάθεση αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Αμερικανό πρόεδρο εναντίον του οργανισμού.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται υπό πίεση να στηρίξει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, καθώς ο Τραμπ απαιτεί δισεκατομμύρια ως αποζημίωση για την επεξεργασία ενός λόγου που εκφώνησε στους υποστηρικτές του στην Ουάσινγκτον, πριν αυτοί εισβάλλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021.

Ο Έντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, κάλεσε τον Κιρ Στάρμερ να «σταθεί στο πλευρό του BBC απέναντι στην απαράδεκτη νομική απειλή του Τραμπ».

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να παρέμβει στη δημοκρατία μας, κάτι που περιλαμβάνει την υπονόμευση του εθνικού μας ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ο πρωθυπουργός πρέπει να καταστήσει σαφές ότι αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ντέιβι.

Ο Στίβεν Κίνοκ, υπουργός Υγείας, είπε ότι είναι «σωστό που το BBC παραμένει σταθερό» απέναντι στις κατηγορίες του Τραμπ για συκοφαντία και ότι ελπίζει «να συνεχίσουν να το κάνουν».

«Νομίζω ότι έχουν ζητήσει συγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του Panorama, αλλά επίσης είναι πολύ σαφείς ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την αγωγή του Τραμπ όσον αφορά την ευρύτερη κατηγορία περί συκοφαντίας ή δυσφήμισης», δήλωσε ο Κίνοκ στο Sky News.

«Η κυβέρνηση είναι μεγάλος υποστηρικτής του BBC, το Εργατικό Κόμμα θα στηρίζει πάντα το BBC ως μια ζωτικής σημασίας θεσμική οντότητα.»

Σε μια καταγγελία που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ ζήτησε 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για δύο κατηγορίες: ότι το BBC τον συκοφάντησε και ότι παραβίασε τον Νόμο για τις Παραπλανητικές και Άδικες Εμπορικές Πρακτικές της Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο οργανισμός «επεξεργάστηκε σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά» τον λόγο του στις 6 Ιανουαρίου πριν από την εισβολή.

Η επεξεργασία του Panorama, που προβλήθηκε λίγο πάνω από έναν χρόνο πριν και έκοψε αποσπάσματα του λόγου του που απέχουν σχεδόν μια ώρα μεταξύ τους, έδειχνε τον Τραμπ να λέει στο πλήθος: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και παλεύουμε. Παλεύουμε σαν τρελοί.»

Το BBC είχε προηγουμένως παραδεχτεί ότι η επεξεργασία ήταν ένα «λάθος» και είχε ζητήσει συγνώμη από τον Τραμπ, αλλά επέμεινε ότι δεν υπήρχε νομική βάση για αγωγή συκοφαντίας.

Ο Τιμ Ντέιβι, γενικός διευθυντής του BBC, και η Ντέμπορα Τέρνες, επικεφαλής των ειδήσεων του BBC, παραιτήθηκαν τον περασμένο μήνα εξαιτίας της διαμάχης αυτής.

Ο Κρίστοφερ Ράντι, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Newsmax, που υποστηρίζει τον Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί ότι το BBC θα πρέπει «να βρει μια γρήγορη και εύκολη λύση».

«Δεν νομίζω ότι είναι καλό για το BBC να προχωρήσει αυτή η υπόθεση», είπε ο Ράντι, προσθέτοντας ότι «ο σκοπός του προέδρου εδώ δεν είναι να πάρει 5 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να αποδείξει ένα σημείο – και ίσως να πάρει και κάποια χρήματα».

Ο ίδιος προβλέπει ότι η υπόθεση θα καταλήξει τελικά σε διακανονισμό ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων και είπε ότι το κόστος της δικαστικής διαδικασίας για το BBC θα κυμανθεί μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγωγή του Τραμπ κατά του BBC κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στη νότια Φλόριντα – αν και το BBC iPlayer, η κύρια πλατφόρμα streaming που μεταδίδει το Panorama, και το BBC One, το κύριο τηλεοπτικό κανάλι που το προβάλει, δεν είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ.

Το επεισόδιο δεν προβλήθηκε ποτέ στις ΗΠΑ και το BBC αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε σημαντική επίδραση στην φήμη του Τραμπ στις αμερικανικές κοινότητες.

Με πληροφορίες από Guardian