BBC: Το Ιράν όντως επιτέθηκε στην αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία - Ποια η σημασία της

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζεται για 22η ημέρα, με καμία από τις δύο πλευρές να μην εμφανίζεται πρόθυμη για κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι προς τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία των ΗΠΑ και της Βρετανίας, στον Ινδικό Ωκεανό.

Τώρα, το BBC News επικαλείται πληροφορίες, που επιβεβαιώνουν ότι «το Ιράν όντως εκτόξευσε πυραύλους κατά της κοινής βρετανικής-αμερικανικής βάσης στην Ντιέγκο Γκαρσία».

Φαίνεται ότι η επίθεση δεν είχε επιτυχία και πραγματοποιήθηκε πριν το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώσει εχθές το βράδυ, την επέκταση της χρήσης βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ, κατά τις ίδιες πηγές.

Ποια είναι η σημασία της στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία

Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό και φιλοξενεί μια κοινή στρατιωτική βάση των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιήσουν τη βάση - καθώς και τη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ - για αμυντικές επιχειρήσεις, με στόχο την αποτροπή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ανθρώπινες ζωές.

Την Παρασκευή, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για την εξαπόλυση επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ντιέγκο Γκαρσία παραμένει αυστηρά απαγορευμένο για την πλειονότητα των πολιτών και βρίσκεται περίπου 1.000 μίλια (1.609 χιλιόμετρα) μακριά από την πλησιέστερη ξηρά.

Το απομακρυσμένο νησί βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο εδαφικής διαμάχης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μαυρικίου. Σύμφωνα με συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μισθώσει εκ νέου το Ντιέγκο Γκαρσία για περίοδο 99 ετών, με μέσο ετήσιο κόστος 101 εκατομμύρια λίρες.

Επίθεση στην πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχει διαρροή ραδιενεργού υλικού και οι κάτοικοι της περιοχής δεν κινδυνεύουν.



Με πληροφορίες από BBC