BBC: Έρχονται περικοπές 600 εκατ. λιρών, με απολύσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα

Το BBC σχεδιάζει περικοπές έως 600 εκατ. λιρών μέσα στην επόμενη τριετία, καθώς μειώνεται πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζε ο αριθμός των νοικοκυριών που πληρώνουν το τηλεοπτικό τέλος, το γνωστό licence fee. Η διοίκηση προειδοποιεί ότι το σχέδιο θα φέρει απώλειες θέσεων εργασίας και θα οδηγήσει σε αλλαγές σε μέρος του προγράμματος.

Σε ενημέρωση προς το προσωπικό, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι, ανέφερε ότι το BBC δεν αποτελεί «προστατευόμενο είδος» και ότι θα πρέπει να μειώσει κατά περίπου 10% τα λειτουργικά του έξοδα στα επόμενα τρία χρόνια. Οι συνολικές εξοικονομήσεις τοποθετούνται μεταξύ 400 και 600 εκατ. λιρών και πηγές εκτιμούν ότι, με αυτό το μέγεθος περικοπών, δεν μπορούν να αποφευχθούν απολύσεις και παρεμβάσεις στην παραγωγή περιεχομένου.

Ο Ντέιβι υποστήριξε ότι ο οργανισμός εξακολουθεί να αντέχει στον ανταγωνισμό από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες streaming. Παράλληλα, είπε ότι σε μια εποχή όπου διεθνείς όμιλοι περιορίζουν τη δημοσιογραφική τους κάλυψη, το BBC καλείται να κρατήσει ισχυρή παρουσία σε ενημέρωση και δημόσια υπηρεσία. Τόνισε, όμως, ότι ο οργανισμός θα πρέπει να κινηθεί «πιο επιθετικά» σε αλλαγές και προτεραιότητες, σε μια περίοδο που η πίεση στο εισόδημα των νοικοκυριών επηρεάζει και τη διάθεση πληρωμής του licence fee.

Η διευθύντρια επιχειρησιακών λειτουργιών του BBC, Λι Τάβαζιβα, είπε στο προσωπικό ότι η πτώση των πληρωμών του licence fee είναι μεγαλύτερη από αυτή που προέβλεπε η διοίκηση. Στην τελευταία ετήσια έκθεση του οργανισμού καταγράφεται ότι 300.000 επιπλέον νοικοκυριά σταμάτησαν να πληρώνουν το τέλος.

Ο Guardian είχε αποκαλύψει ήδη από πέρυσι ότι το BBC προετοιμάζει ευρύ πρόγραμμα περικοπών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα τα τμήματα θα κληθούν να βρουν εξοικονομήσεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένες υποστηρικτικές λειτουργίες.

Εκπρόσωπος του BBC ανέφερε ότι την τελευταία τριετία ο οργανισμός πέτυχε εξοικονομήσεις άνω του μισού δισ. λιρών, μέρος των οποίων επέστρεψε στην παραγωγή προγράμματος. Πρόσθεσε ότι, με την αγορά να αλλάζει γρήγορα, οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες και ότι ο στόχος είναι νέες περικοπές γύρω στο 10% του κόστους την επόμενη τριετία, με έμφαση στο να προστατευτούν οι βασικές προτεραιότητες προς το κοινό.

Ανησυχία εξέφρασε και η Bectu, το συνδικάτο που εκπροσωπεί εργαζομένους στις δημιουργικές βιομηχανίες. Η επικεφαλής του, Φιλίπα Τσάιλντς, δήλωσε ότι περικοπές αυτής της κλίμακας θα δυσκολέψουν το BBC να επιτελέσει τον ρόλο του και ότι το συνδικάτο θα ζητήσει άμεσα ενημέρωση για το τι σημαίνουν πρακτικά τα σχέδια για τους εργαζόμενους και το πρόγραμμα.

BBC: Παραμένει ανοιχτό το «μέτωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ

Παράλληλα, το BBC βρίσκεται αντιμέτωπο και με δικαστική εξέλιξη στις ΗΠΑ που αυξάνει την πίεση στη διοίκηση. Δικαστής στη Φλόριντα απέρριψε αίτημα του BBC να καθυστερήσει την παράδοση εσωτερικών εγγράφων, στο πλαίσιο αγωγής πολλών δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επεξεργασία αποσπασμάτων ομιλίας του σε επεισόδιο του Panorama. Το BBC έχει ζητήσει συγγνώμη επειδή ένωσε δύο αποσπάσματα χωρίς να είναι σαφές στους τηλεθεατές ότι υπήρξε μοντάζ, αλλά αρνείται ότι υπήρξε δυσφήμιση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο δικαστής Ρόι Κ. Αλτμαν όρισε ημερομηνία δίκης για τις 15 Φεβρουαρίου 2027. Οι νομικοί του BBC είχαν υποστηρίξει ότι η διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων θα έπρεπε να παγώσει μέχρι να κριθεί αν το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα, με επιχείρημα ότι το επίμαχο πρόγραμμα δεν προβλήθηκε στη Φλόριντα και ότι η υπόθεση θα πρέπει να απορριφθεί σε πρώιμο στάδιο. Ο δικαστής απέρριψε αυτό το αίτημα.

Το BBC, τέλος, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης αντικαταστάτη για τον Τιμ Ντέιβι, καθώς η αποχώρησή του συνδέεται με τις συνέπειες της υπόθεσης γύρω από το Panorama.

