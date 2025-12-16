Το BBC δεσμεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ

Το BBC δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε καταγγελία που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ ζήτησε αποζημίωση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δύο κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι το BBC τον δυσφήμησε και ότι παραβίασε τον νόμο της Φλόριντα περί παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός «σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά» επεξεργάστηκε την ομιλία που έδωσε στις 6 Ιανουαρίου πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε πριν από ένα χρόνο και παρουσίασε αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, υπονόησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο πλήθος: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Σε μια σύντομη δήλωση την Τρίτη, ένας εκπρόσωπος του BBC είπε: «Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει προηγουμένως, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες».

Ο Στίβεν Κίνοκ, υπουργός Υγείας, είπε ότι «το BBC καλά κάνει και παραμένει σταθερό» έναντι των ισχυρισμών του Τραμπ για δυσφήμιση και ότι ελπίζει «να συνεχίσει να το κάνει».

«Νομίζω ότι έχουν ζητήσει συγγνώμη για ένα ή δύο λάθη που έγιναν σε εκείνο το πρόγραμμα του Panorama, αλλά έχουν επίσης καταστήσει πολύ σαφές ότι δεν υπάρχει καμία υπόθεση που να πρέπει να απαντηθεί όσον αφορά τις κατηγορίες του κ. Τραμπ σχετικά με το ευρύτερο ζήτημα της συκοφαντίας ή της δυσφήμισης», δήλωσε ο Κίνοκ στο Sky News.

«Η κυβέρνηση είναι ένθερμος υποστηρικτής του BBC. Το Εργατικό Κόμμα θα υποστηρίζει πάντα το BBC ως έναν θεσμό ζωτικής σημασίας. Ναι, έγιναν κάποια λάθη σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του βίντεο, αλλά νομίζω ότι το ευρύτερο επιχείρημα που προέβαλαν είναι σωστό και ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να το υποστηρίζουν», κατέληξε ο Βρετανός υπουργός.

Με πληροφορίες από Guardian