BBC: «Δεν υπέστη ζημιά ο Τραμπ, το μοντάζ έγινε για λόγους συντομίας»

Το BBC προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από την αποκάλυψη για το επεισόδιο του Panorama με το μονταρισμένο βίντεο από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το δίκτυο παραδέχθηκε ότι η επεξεργασία του υλικού δημιούργησε «λανθασμένη εντύπωση πως ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άμεση έκκληση για βίαιη δράση» και ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα του 2024 δεν θα προβληθεί ξανά.

Παρά τη δημόσια απολογία του, το BBC απορρίπτει το αίτημα του Τραμπ για αποζημίωση. Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου απείλησαν με μήνυση ύψους 1 δισ. δολαρίων, ζητώντας ανάκληση του ντοκιμαντέρ, επίσημη απολογία και «κατάλληλη αποζημίωση» για τη ζημιά που –όπως υποστηρίζουν– προκλήθηκε.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του οργανισμού, οδηγώντας στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες. Η νέα συγγνώμη του BBC ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψη ενός ακόμη μονταρισμένου αποσπάσματος, αυτή τη φορά από το Newsnight του 2022.

Στην ανακοίνωσή του, στην ενότητα «Διορθώσεις και Διευκρινίσεις», το BBC αναφέρει ότι επανεξέτασε το επίμαχο επεισόδιο μετά τις επικρίσεις για τον τρόπο που είχε «ραφτεί» η ομιλία του Τραμπ. «Αποδεχόμαστε ότι το μοντάζ δημιούργησε ακούσια την εντύπωση ενιαίας ομιλίας και αυτή η εικόνα ήταν λανθασμένη», σημειώνει ο οργανισμός.

BBC: Το «πειραγμένο» βίντεο με την ομιλία του Τραμπ

Παράλληλα, ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ απέστειλε προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας τη λύπη του τόσο εκ μέρους του ιδίου όσο και του δικτύου. Ωστόσο, το BBC επιμένει ότι δεν υπάρχει βάση για αγωγή συκοφαντικής δυσφήμησης.

Στο επίμαχο «πειραγμένο» απόσπασμα, το Panorama συνέδεσε δύο φράσεις που στην πραγματικότητα ειπώθηκαν με διαφορά 50 λεπτών:

– «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο και θα ενθαρρύνουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές μας»

– «Και παλεύουμε. Παλεύουμε λυσσαλέα»

Στο μοντάζ, όμως, εμφανίζονταν ως συνεχόμενος λόγος.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κατηγόρησε το BBC ότι «κακοποίησε» την ομιλία του και «εξαπάτησε» τους θεατές.

Τα 5 βασικά επιχειρήματα του BBC προς την ομάδα Τραμπ

Στην επίσημη επιστολή που απέστειλε στη νομική ομάδα του Αμερικανού προέδρου, το BBC παραθέτει πέντε λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν φέρει νομική ευθύνη:

1. Το BBC δεν διένειμε το επεισόδιο στις ΗΠΑ

Το δίκτυο υποστηρίζει ότι δεν είχε τα δικαιώματα και δεν προβλήθηκε το Panorama σε κανένα αμερικανικό κανάλι του οργανισμού.

Η πρόσβαση στο BBC iPlayer περιοριζόταν αποκλειστικά σε θεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2. Δεν υπήρξε ζημιά για τον Τραμπ

Το BBC σημειώνει ότι ο πρόεδρος επανεξελέγη λίγο μετά, άρα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί βλάβη από το ντοκιμαντέρ.

3. Το μοντάζ δεν είχε στόχο να παραπλανήσει

Η επεξεργασία έγινε για τη συντόμευση μιας μακράς ομιλίας και όχι με σκοπό τη διαστρέβλωση, σύμφωνα με το BBC. Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση.

4. Το απόσπασμα ήταν μέρος μεγαλύτερου πλαισίου

Τα επίμαχα 12 δευτερόλεπτα βρίσκονταν μέσα σε μια ωριαία εκπομπή που περιείχε πολλές φωνές υποστηρικτικές προς τον Τραμπ. Δεν προοριζόταν να εξεταστεί μεμονωμένα.

5. Ο πολιτικός λόγος προστατεύεται από τον νόμο στις ΗΠΑ

Οι απόψεις για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος και ο πολιτικός λόγος καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική νομοθεσία περί δυσφήμησης.