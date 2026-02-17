Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Το Βατικανό θα προσφέρει ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας σε 60 γλώσσες, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Καθολική Εκκλησία αγκαλιάζει την τεχνολογία ωστόσο λαμβάνει υπόψη τις προειδοποιήσεις σχετικά με αυτή.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει στους πιστούς να παρακολουθούν τη λειτουργία στα κινητά τους και αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

«Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου υποδέχεται, εδώ και αιώνες, τους πιστούς από κάθε έθνος και γλώσσα», δήλωσε ο Καρδινάλιος Μάουρο Γκαμπέτι, Αρχιεπίσκοπος της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και Βικάριος του Βατικανού, σε ανακοίνωσή του.

«Με τη διάθεση ενός εργαλείου που βοηθά πολλούς να κατανοούν τα λόγια της λειτουργίας, επιθυμούμε να υπηρετήσουμε την αποστολή που ορίζει το κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας, παγκόσμιο εκ φύσεως», πρόσθεσε.

Η διαδικασία

Η AI μετάφραση θα λειτουργεί μέσω QR code που θα μπορούν να σαρώσουν οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους του Βατικανού. Στη συνέχεια, θα έχουν πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου ηχητικές και γραπτές μεταφράσεις μέσα από τους περιηγητές διαδικτύου τους, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν εφαρμογή.

Το σύστημα μετάφρασης χρησιμοποιεί την Lara, μια τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύχθηκε από την εταιρεία γλωσσικών λύσεων Translated, σε συνεργασία με την Carnegie-AI LLC και τον καθηγητή Alexander Waibel, πρωτοπόρο στη μετάφραση λόγου με τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν ρωτήθηκε αν το εργαλείο μπορεί να κάνει λάθη, ο CEO και συνιδρυτής της Translated δήλωσε ότι κάθε μετάφραση περιέχει σφάλματα, αλλά «η Lara έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωσή τους».

«Η Lara έχει σχεδιαστεί για ακρίβεια και όχι για να ευχαριστεί. Αυτό περιορίζει σημαντικά τα λάθη. Επιπλέον, χρησιμοποιεί περισσότερο πλαίσιο από προηγούμενες τεχνολογίες, επιτρέποντας πολύ πιο αποτελεσματική αποσαφήνιση νοημάτων», δήλωσε στο Euronews Next.

Παράλληλα, ο καθηγητής Waibel, επιστημονικός σύμβουλος του έργου, τόνισε ότι η τεχνολογία αποτελεί σημαντική επίδειξη της δυνατότητας της AI να προάγει την ανθρώπινη κατανόηση.

«Σήμερα βλέπουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα γλωσσικά εμπόδια σε πραγματικό χρόνο, σε ένα από τα πιο σημαντικά περιβάλλοντα που μπορεί κανείς να φανταστεί», είπε.

Παρόλο που το Βατικανό φαίνεται να αγκαλιάζει την AI, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέτει προκλήσεις στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της εργασίας.

Με πληροφορίες από euronews.com