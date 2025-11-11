To Βατικανό ερευνά περιστατικό με φερόμενο αντισημιτικό χαρακτήρα από μέλος της Ελβετικής Φρουράς

Το Βατικανό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ερευνά πιθανό περιστατικό αντισημιτισμού, στο οποίο μέλος της Παπικής Ελβετικής Φρουράς φέρεται να προσποιήθηκε ότι έφτυσε προς δύο Εβραίες γυναίκες.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια παπικής ακρόασης στην είσοδο της πλατείας του Αγίου Πέτρου. Εκείνη την ημέρα, η ακρόαση ήταν αφιερωμένη στην επέτειο της διακήρυξης του 1965 για τις σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με τους Εβραίους και άλλες μη χριστιανικές κοινότητες.

Τα δύο φερόμενα θύματα συμμετείχαν σε διεθνή εβραϊκή αντιπροσωπεία που παρευρέθη στην παπική εκδήλωση, κατά την οποία ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επανέλαβε τη δέσμευση της Εκκλησίας για ενίσχυση των καθολικο-εβραϊκών σχέσεων και για αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Μία εκ των δύο γυναικών, η Ισραηλινή συγγραφέας Μιχάλ Γκόβριν, επιβεβαίωσε στο Associated Press τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα στο αυστριακό πρακτορείο Kathpress.

Η Γκόβριν ανέφερε ότι, καθώς εκείνη και μία συνάδελφός της πλησίαζαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, μέλος της Ελβετικής Φρουράς φέρεται να ψιθύρισε τη φράση «οι Εβραίοι» και στη συνέχεια να έκανε χειρονομία φτυσίματος προς το μέρος τους.

Αντίδραση του Βατικανού

«Η Παπική Ελβετική Φρουρά έλαβε αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό σε μία από τις εισόδους του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, στο οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία που ερμηνεύθηκαν ως έχοντα αντισημιτικές συνδηλώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επεισόδιο φαίνεται να προκλήθηκε από παρεξήγηση σχετικά με αίτημα για φωτογράφιση στο φυλάκιο της Φρουράς.

Την ίδια ημέρα, απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε ότι «η Εκκλησία δεν ανέχεται τον αντισημιτισμό και τον καταπολεμά», δήλωση που προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα από το πλήθος.

Η Δήλωση της Ελβετικής Φρουράς

Η Ποντιφική Ελβετική Φρουρά, που ιδρύθηκε το 1506 και αποτελεί το αρχαιότερο εν ενεργεία στρατιωτικό σώμα στον κόσμο, έχει ως αποστολή την προστασία του πάπα.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Η Ελβετική Φρουρά, σύμφωνα με την αιώνων παράδοσή της στην υπηρεσία του Πάπα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εκτελεί πάντοτε την αποστολή της με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης.»

Με πληροφορίες από Euronews