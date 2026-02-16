Βατικανό: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Tο Βατικανό ενισχύει την ασφάλεια μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου μετά από πρόσφατες πράξεις βανδαλισμού, αλλά θέλει να αποφύγει τη «στρατιωτικοποίηση» μιας από τις πιο επισκέψιμες εκκλησίες στον κόσμο, δήλωσε την Δευτέρα ένας ανώτερος κληρικός.

Ο καρδινάλιος Mauro Gambetti είπε ότι περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Βασιλική κατά το περασμένο έτος και ότι τα πρόσφατα περιστατικά ήταν «πολύ περιορισμένα» σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών.

«Σκεφτόμαστε, και τώρα θα κάνουμε κάτι, για την περαιτέρω προστασία ορισμένων χώρων», δήλωσε ο Gambetti σε συνέντευξη Τύπου για την επερχόμενη 400ή επέτειο της αφιέρωσης του καθεδρικού ναού, ενός από τους μεγαλύτερους της χριστιανοσύνης.

Νέα «διακριτικά» μέτρα στο Βατικανό

Οι επισκέπτες ελέγχονται επί του παρόντος πριν από την είσοδο, ενώ 40 έως 60 άτομα παρέχουν διακριτική ασφάλεια στο εσωτερικό.

Ο Gambetti ανέφερε ότι τα νέα μέτρα θα είναι διακριτικά.

«Αναρωτηθήκαμε μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε στην προστασία ή στη στρατιωτικοποίηση... για να διαχειριστούμε τα πάντα, να ελέγχουμε τα πάντα», είπε.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει ένας χώρος που αφήνει στους ανθρώπους που εισέρχονται στη Βασιλική μια αίσθηση ελευθερίας, οπότε δεν μπορείς να ξεπεράσεις ορισμένα όρια».

«Νομίζουμε ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά στην πραγματικότητα είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμάς», είπε, καλώντας τα ιδρύματα και τα μέσα ενημέρωσης να καταβάλουν ευρύτερες προσπάθειες για να εκπαιδεύσουν τον κόσμο και να βοηθήσουν στην πρόληψη περαιτέρω περιστατικών.

Βανδαλισμοί στον ναό

Η ασφάλεια βρίσκεται υπό εξέταση μετά από μια σειρά περιστατικών γύρω από τον κύριο βωμό της Βασιλικής, ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα γιγαντιαίο θόλο που χτίστηκε τον 17ο αιώνα από μια ομάδα υπό την καθοδήγηση του μπαρόκ γλύπτη Gian Lorenzo Bernini.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας άγνωστος άνδρας συνελήφθη αφού ανέβηκε στον βωμό και ούρησε πάνω του, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025, ένας άνδρας ανέβηκε στον βωμό και έριξε στο έδαφος πολλά κηροπήγια, προκαλώντας τους ζημιά.

Τον Ιούνιο του 2023, ένας άνδρας πολωνικής καταγωγής γδύθηκε και ανέβηκε στον ίδιο βωμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Gambetti δήλωσε ότι το Βατικανό έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένοι από τους υπεύθυνους για τέτοιες πράξεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και ότι υπάρχει ανάγκη να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που υπάρχουν στην κοινωνία, προσθέτοντας:

«Σήμερα υπάρχουν ευπάθειες που ξεπερνούν ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ακόμη και πριν από 20 χρόνια».

Με πληροφορίες από Reuters