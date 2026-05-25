Βασίλισσα Μαργαρίτα: Ξανά στο νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό θρόμβου

Η πρώην βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα Β΄, νοσηλεύεται ξανά σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το έμφραγμα που υπέστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού οίκου της Δανίας, η βασίλισσα Μαργαρίτα μεταφέρθηκε στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, όπου οι γιατροί εντόπισαν μεγάλο θρόμβο αίματος στην περιοχή του ισχίου, ο οποίος συνδέεται με προηγούμενη πτώση της.

«Η Αυτού Μεγαλειότης, βασίλισσα Μαργαρίτα νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε θεραπεία, αφού αξονική τομογραφία έδειξε μεγάλο θρόμβο αίματος στο ισχίο ως αποτέλεσμα προηγούμενης πτώσης», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Βασίλισσα Μαργαρίτα: Στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες

Ο βασιλικός οίκος σημείωσε επίσης ότι η πρώην μονάρχης αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες, προσθέτοντας πως «είναι καλά υπό τις περιστάσεις».

Η νέα νοσηλεία έρχεται μόλις 11 ημέρες μετά την προηγούμενη εισαγωγή της στο ίδιο νοσοκομείο λόγω καρδιακού επεισοδίου.

Υπενθυμίζεται πως η Μαργαρίτα παραιτήθηκε από τον θρόνο τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από 52 χρόνια βασιλείας, παραδίδοντας το στέμμα στον μεγαλύτερο γιο της, Φρειδερίκο Ι΄. Ήταν η πρώτη Δανή μονάρχης εδώ και σχεδόν 900 χρόνια που εγκατέλειψε οικειοθελώς τον θρόνο.

Τότε είχε αποκαλύψει ότι σοβαρά προβλήματα υγείας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της. Το 2023 είχε υποβληθεί σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση στη μέση, ενώ τον τελευταίο χρόνο είχε νοσηλευτεί ξανά τόσο μετά από πτώση όσο και λόγω έντονης ίωσης.

Παρά την παραίτησή της, η Μαργαρίτα συνέχισε να εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις και να συμμετέχει σε βασιλικές υποχρεώσεις.

