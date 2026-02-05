Βασίλισσα Καμίλα: «Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν;» - Η ερώτηση που αγνόησε σε εμφάνισή της

Η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκε αντιμέτωπη με ερωτήσεις σχετικά με τη στάση της βασιλικής οικογένειας απέναντι στην έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα θύματά του.

Μετά την εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, σε έγγραφα που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από το αρχείο Έπσταϊν, η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δέχεται αυξημένες πιέσεις για το ζήτημα.

Η βασίλισσα Καμίλα, την Τετάρτη επισκέφτηκε το δημοτικό σχολείο «Christ Church» στο Λονδίνο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης για την εθνική χρονιά ανάγνωσης.

Ωστόσο τη στιγμή που κατέβαινε από το αυτοκίνητό της, δημοσιογράφος τη ρώτησε αν η βασιλική οικογένεια θα βοηθήσει την έρευνα για τον Έπσταϊν και αν έχει κάποιο μήνυμα για τα θύματά του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το ITV News, ακούγεται ο ρεπόρτερ να λέει: «Καλημέρα, Μεγαλειοτάτη. Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν; Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματά του;».

Η 77χρονη όμως αγνόησε τις ερωτήσεις και κατευθύνθηκε απευθείας στο εσωτερικό του σχολείου, χαιρετώντας τους υποδεχόμενους.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Έντουαρντ, ο οποίος έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων.

Μιλώντας στο CNN, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των κυβέρνησης, τόνισε ότι «είναι πάντα σημαντικό να θυμόμαστε τα θύματα».

Παράλληλα, τον Ιανουάριο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δέχθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Σκωτία, τις οποίες επίσης αγνόησαν.

Με πληροφορίες από PEOPLE