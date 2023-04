Βασιλική οικογένεια: Η οργή του Χάρι για τον πατέρα του, η συμβουλή της Ελισάβετ που αγνόησε η Μέγκαν

Ένα νέο βιβλίο, για τη βασιλική οικογένεια περιλαμβάνει περιστατικά που ρίχνουν «φως» στις τεταμένες σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και τη γιαγιά του, Ελισάβετ.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου Ρόμπερτ Τζόμπσον, με τίτλο «Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed», αναφέρεται σε συμβάντα τόσο πριν όσο και μετά την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αποσυρθούν από τα βασιλικά καθήκοντά τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύει η Daily Mail, εξοργίστηκε με την άρνηση του πατέρα του να λαμβάνει χρήματα η Μέγκαν Μαρκλ. Όταν ενημέρωσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο ότι σκόπευε να παντρευτεί την ηθοποιό, δεν πήρε την απάντηση που ήλπιζε, κάτι που τον πλήγωσε.

Παρών σε εκείνη τη συνάντηση ήταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος ρώτησε τον αδελφό του: «Είσαι σίγουρος Χάρολντ;». Στη συνέχεια, ο Κάρολος ενημέρωσε τον πρίγκιπα Χάρι πως στο μέλλον δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί η Μέγκαν Μαρκλ στα χρήματα που λάμβαναν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Κάτι που εξόργισε τον πρίγκιπα Χάρι.

Αποφάσισαν να μην ξανασυναντήσουν μόνοι τους τον πρίγκιπα Χάρι

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Κάρολος αποφάσισαν να μην ξανασυναντήσουν κατ’ ιδίαν τον Χάρι, μετά τα όσα είπε εκείνος και η Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξη που παραχώρησαν τον Μάρτιο του 2021 στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Μετά την προβολή της συνέντευξης, πατέρας και γιος συναντήθηκαν. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν εξοργισμένος και τόνισε πως το παλάτι θα έπρεπε να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη στρατηγική απέναντι στους Sussexes, κάτι στο οποίο συμφώνησε ο Κάρολος, σύμφωνα με το βιβλίο.

Έτσι, αποφάσισαν ότι πλέον δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν τον πρίγκιπα Χάρι και ότι δεν θα τον συναντούσαν στο εξής κατ’ ιδίαν. Ο φόβος τους ήταν πως οι μεταξύ τους συζητήσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν διαφορετικά, οπότε ουσιαστικά ήθελαν και μάρτυρες.

«Η Ελισάβετ θεωρούσε αρκετά τρελή τη συμπεριφορά τους»

Η βασίλισσα Ελισάβετ πίστευε πως η αφοσίωση του πρίγκιπα Χάρι στην σύζυγό του θόλωνε την κρίση του, σύμφωνα με το βιβλίο.

Όταν το ζευγάρι άρχισε να επικρίνει δημοσίως την μοναρχία, ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά τους την οποία αποκαλούσε «αρκετά τρελή».

Επίσης, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν απολάμβανε τις τηλεφωνικές συνομιλίες της με τον πρίγκιπα Χάρι. «Έβρισκε τα τηλεφωνήματα του Χάρι αρκετά δύσκολα και κουραστικά. Δεν ήθελε να παρέμβει στη σχέση πατέρα- γιου και του ζήτησε να μιλήσει με τον πατέρα του», ανέφερε πηγή του συγγραφέα.

Όμως, ο Κάρολος σταμάτησε να δέχεται τα τηλεφωνήματα του γιου του, επειδή επανειλημμένα του ζητούσε χρήματα. Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ρώτησε τον Κάρολο γιατί δεν ενέδωσε, εκείνος της απάντησε ότι δεν είναι τράπεζα.

Η συμβουλή της Ελισάβετ και η απάντηση της Μαρκλ

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «συντετριμμένη» μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του ζευγαριού από τα βασιλικά καθήκοντα και ιδιαίτερα μετά τη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Πριν από όλα αυτά, η Μέγκαν Μαρκλ είχε απορρίψει μια συμβουλή που της είχε δώσει η βασίλισσα Ελισάβετ, πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η μονάρχης είχε προτείνει στην τότε αρραβωνιαστικιά του εγγονού της να ζητήσει τη βοήθεια της συζύγου του πρίγκιπα Έντουαρντ, Σόφι, για τον γάμο. «Έχω τον Χάρι», της απάντησε η Μέγκαν Μαρκλ και η απόρριψη της πρότασης εξέπληξε την βασίλισσα Ελισάβετ.

Κέιτ Μίντλετον: Το πιο δύσκολο πράγμα

Το ίδιο βιβλίο περιλαμβάνει και μια εξομολόγηση που φέρεται να έκανε η Κέιτ Μίντλετον σε μέλος του παλατιού, για την κοινή εμφάνιση που έκαναν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι με τις συζύγους τους, μετά τον θάνατο της γιαγιάς τους.

Δύο ημέρες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κέιτ Μίντλετον, οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκαν μαζί έξω από το κάστρο Ουίνδσορ, προκειμένου να χαιρετήσουν τους πολίτες που άφηναν λουλούδια, στη μνήμη της γιαγιάς τους.

«Η Κάθριν αργότερα παραδέχθηκε πως ήταν τέτοια η εχθρότητα ανάμεσα στα δύο ζευγάρια, που αυτός ο κοινός περίπατος ήταν ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που χρειάστηκε να κάνει ποτέ», γράφει ο Τζόμπσον, αναφερόμενος στην Κέιτ Μίντλετον.