Βασιλιάς Κάρολος: Τι είναι ο «Λόγος του Θρόνου» και ποια μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση Στάρμερ

Εν μέσω πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο Βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει σήμερα το μεσημέρι (13:30 ώρα Ελλάδος), τον λεγόμενο «Λόγο του Θρόνου», στη Μεγάλη Βρετανία

Κατά τον «Λόγο του Θρόνου», ο Βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα της βρετανικής κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με το Sky News, παρά την ονομασία του, ο λόγος δεν γράφεται από τον μονάρχη, αλλά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο βασιλιάς Κάρολος λειτουργεί ουσιαστικά ως ο επίσημος εκφωνητής των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε ήταν τον Ιούλιο του 2024, μετά τη νίκη των Εργατικών στις βρετανικές εκλογές.

Βασιλιάς Κάρολος: Με τον «Λόγο του Θρόνου» σηματοδοτεί την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου

Ο «Λόγος του Θρόνου» σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα τελετουργική διαδικασία γεμάτη βασιλική επισημότητα.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναχωρούν από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με τη βασιλική άμαξα, με προορισμό το βρετανικό κοινοβούλιο. Μετά την άφιξή του, ο βασιλιάς Κάρολος φορά το Αυτοκρατορικό Κρατικό Στέμμα και τις επίσημες τελετουργικές στολές, πριν οδηγήσει τη βασιλική πομπή προς τη Βουλή των Λόρδων, όπου συγκεντρώνονται και οι βουλευτές για να παρακολουθήσουν την ομιλία.

Αφού ολοκληρωθεί η ομιλία, ξεκινά το πολιτικό σκέλος της διαδικασίας. Οι βουλευτές συζητούν και σχολιάζουν για αρκετές ημέρες το πρόγραμμα της κυβέρνησης που παρουσιάστηκε από τον βασιλιά, ενώ τη συζήτηση θα ανοίξει ο Κιρ Στάρμερ.

Κάρολος: Τα νομοσχέδια της κυβέρνησης Στάρμερ

Ως προς το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Στάρμερ στη Βρετανία, μέσω του φετινού «Λόγου του Θρόνου», παρουσιάστηκαν περισσότερα από 35 νέα νομοσχέδια και σχέδια νόμου.

Η δεύτερη «Ομιλία του Βασιλιά» υπό την κυβέρνηση των Εργατικών επικεντρώνεται στην οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη μεταρρύθμιση του κράτους και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, με τον Στάρμερ να δηλώνει ότι στόχος είναι «μια ισχυρότερη και δικαιότερη Βρετανία».

«Οι Βρετανοί περιμένουν από την κυβέρνηση να αλλάξει τη χώρα προς το καλύτερο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, αναφέροντας ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση του κόστους ζωής, τη μείωση των λιστών αναμονής στα νοσοκομεία και την ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν «όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νέο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνει αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό, μεταρρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και νέους νόμους για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και διαδικτυακού εξτρεμισμού.

Κεντρικό ρόλο θα έχει και η ενεργειακή πολιτική. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει το νέο «Energy Independence Bill», με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Στάρμερ προωθεί και νομοθεσία που θα δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να εθνικοποιήσει τη «Βρετανική Χαλυβουργία», εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη διάσωση της βιομηχανίας χάλυβα.

Στο επίκεντρο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου βρίσκεται και η εκπαίδευση. Η κυβέρνηση υπόσχεται μεταρρυθμίσεις στο σχολικό σύστημα ώστε, όπως αναφέρει, όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε «ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση», ενώ θα υπάρξουν και αλλαγές στο σύστημα ειδικής αγωγής.

Με πληροφορίες από Sky News