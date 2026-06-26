Βασιλιάς Κάρολος: Στη δημοσιότητα τα επίσημα φορολογικά στοιχεία

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι κατέβαλε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025, καθιστώντας τον τον πρώτο μονάρχη που δημοσιοποιεί το ποσό των φόρων που κατέβαλε.

Το ύψος των φόρων που κατέβαλε ο βασιλιάς τον κατατάσσει στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε ότι κατέβαλε 7,76 εκατομμύρια λίρες σε φόρους κατά την ίδια περίοδο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας βασιλικής έκθεσης και των λογαριασμών.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Clarence House και δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι φόροι που πλήρωσαν ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Οι λογαριασμοί δείχνουν ότι η κύρια πηγή ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης για το Βασιλικό Οίκο, η «Sovereign Grant», αυξάνεται σε λίγο λιγότερο από 100 εκατ. λίρες για το έτος 2027-28.

Οι λογαριασμοί δείχνουν επίσης ότι ο βασιλιάς κατέβαλε 11,7 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2023-24, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέβαλε 8,34 εκατομμύρια λίρες για την ίδια περίοδο.

Η δημοσιοποίηση του ποσού των φόρων που καταβάλλουν οικειοθελώς ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν μια προσωπική απόφαση και των δύο, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια και αποσκοπεί στο να «ενθαρρύνει την ευρύτερη κατανόηση της λογοδοσίας μας».

Από τότε που ο βασιλιάς ανέλαβε το θρόνο το 2022 και ο Ουίλιαμ έγινε πρίγκιπας της Ουαλίας, το συνολικό ποσό των φόρων που κατέβαλαν πατέρας και γιος στην Υπηρεσία Εσόδων και Τελωνείων του Στέμματος (HM Revenue and Customs) ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Αν και τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο μονάρχης κατέβαλε τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, δεν παρέχουν καμία λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε ο φόρος.

Ο Νταν Νέιντλ, ιδρυτής της Tax Policy Associates, δήλωσε ότι αυτό καθιστά τη γνωστοποίηση του βασιλιά «εξαιρετικά αδιαφανή».

«Δεν γνωρίζουμε πόσο από αυτό αφορά φόρο κερδών κεφαλαίων και πόσο φόρο εισοδήματος», δήλωσε στο πρόγραμμα «Today» του BBC Radio 4.

«Και το πιο σημαντικό, δεν γνωρίζουμε ποιες δαπάνες έχει αφαιρέσει για να καταλήξει στο ποσό επί του οποίου πληρώνει τον φόρο».

Τα περιουσιακά στοιχεία

Ο βασιλιάς λαμβάνει ετήσιο εισόδημα από την περιουσία του Δουκάτου του Λάνκαστερ, η οποία έχει συσταθεί για να παρέχει στον μονάρχη μια ανεξάρτητη πηγή εσόδων για επίσημες και ιδιωτικές δαπάνες.

Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει γη, επενδύσεις και ακίνητα. Παρέχει στον Βασιλιά ετήσιο εισόδημα, το οποίο για την περίοδο 2025-26 ανήλθε σε 25,2 εκατ. λίρες.

Άλλες πηγές εισοδήματος, που υπόκεινται σε φορολογία, περιλαμβάνουν τις προσωπικές επενδύσεις και αποταμιεύσεις του βασιλιά, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τις ιδιωτικές του κτηματικές περιουσίες.

Αρχικά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν δημοσιοποίησε τις φορολογικές του υποχρεώσεις όταν έγινε διάδοχος του θρόνου – ωστόσο, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, έχει πλέον δημοσιοποιήσει την καταβολή του φόρου εισοδήματος και των κερδών κεφαλαίων του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο της Κορνουάλης – μια περιουσία που κληρονόμησε, αξίας ενός δισεκατομμυρίου λιρών – το οποίο χρηματοδοτεί τα επίσημα καθήκοντά του, το γραφείο του και την ιδιωτική οικογενειακή του ζωή.

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος με τον υψηλότερο συντελεστή επί οποιουδήποτε καθαρού πλεονάσματος μετά την κάλυψη των εν λόγω εξόδων. Τα έξοδα αυτά ελέγχονται ανεξάρτητα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τυχόν εκπτώσεις είναι κατάλληλες», δήλωσε ο ιδιωτικός γραμματέας του πρίγκιπα, Ίαν Πάτρικ.

«Ο πρίγκιπας αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτές τις ρυθμίσεις και τη σημασία της κατάλληλης διαφάνειας».

Ο φόρος που οφείλεται για την περίοδο 2025-2026 βρίσκεται ακόμη υπό έλεγχο και θα δημοσιοποιηθεί το επόμενο έτος.

Το εισόδημα ή οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις τόσο του βασιλιά όσο και του πρίγκιπα Ουίλιαμ δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Με πληροφορίες από BBC