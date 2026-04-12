Βασιλιάς Κάρολος: Πώς ζει χωρίς μισθό – Από πού προέρχεται η εκατομμυρίων περιουσία του

Ως επικεφαλής της βρετανικής μοναρχίας, ο βασιλιάς Κάρολος συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους της Βρετανία.

Παρότι δεν λαμβάνει όμως μισθό, η ζωή και τα επίσημα καθήκοντά του βασιλιά Καρόλου χρηματοδοτούνται από ένα πολύπλοκο σύστημα εσόδων που συνδυάζει κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους, με την περιουσία του να εκτιμάται περίπου στα 860 εκατομμύρια δολάρια.

Από τότε που ανέλαβε τον θρόνο το 2022, χρηματοδοτείται από τρεις κύριες πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.

Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι το Crown Estate, ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ακίνητα υψηλής αξίας, επιχειρήσεις και τεράστιες εκτάσεις γης. Τα κέρδη του διαχειρίζονται από το βρετανικό Δημόσιο και ένα ποσοστό τους αποδίδεται στη βασιλική οικογένεια μέσω της λεγόμενης «Sovereign Grant».

Για το οικονομικό έτος 2025-2026, το ποσό αυτό ξεπέρασε τα 176 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Τα χρήματα αυτά καλύπτουν τα επίσημα έξοδα της μοναρχίας, όπως τη συντήρηση των ανακτόρων, τη μισθοδοσία προσωπικού και τις δημόσιες εμφανίσεις. Μόνο το 2025, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν σε περισσότερες από 2.400 επίσημες εκδηλώσεις.

Βασιλιάς Κάρολος: Ιδιωτικά έσοδα και προσωπική περιουσία

Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα ιστορικό ιδιωτικό κτήμα που χρηματοδοτεί προσωπικά έξοδα του μονάρχη.

Τα έσοδα αυτά, γνωστά ως «Privy Purse», ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2024-2025 και καλύπτουν τόσο προσωπικές δαπάνες όσο και τη συντήρηση ιδιωτικών κατοικιών, όπως το Σάντριγχαμ και το Μπαλμόραλ.

Η τρίτη πηγή εσόδων είναι η προσωπική περιουσία του Καρόλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις, αποταμιεύσεις και ιδιωτικά ακίνητα, αν και το ακριβές ύψος αυτών των κεφαλαίων δεν δημοσιοποιείται.

Παρά τις προκλήσεις, όπως το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2024, ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός. Το 2025 πραγματοποίησε 535 επίσημες υποχρεώσεις, αυξάνοντας σημαντικά τη δραστηριότητά του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Για το 2026, μάλιστα, αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς του μετακινήσεις, με χιλιάδες χιλιόμετρα ταξιδιών και πιθανή επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Παρά την απουσία «μισθού», το πολυεπίπεδο σύστημα χρηματοδότησης της μοναρχίας εξασφαλίζει ότι ο βασιλιάς μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο του, διατηρώντας παράλληλα έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της Βρετανίας.

Με πληροφορίες από PEOPLE