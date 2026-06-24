Βασιλιάς Κάρολος: Ποιος είναι ο ρόλος του μετά την παραίτηση Στάρμερ;

Ο βασιλιάς στη Βρετανία, και στην προκειμένη ο βασιλιάς Κάρολος, κατέχει καθοριστικό συνταγματικό ρόλο στον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Πρόκειται για ένα από τα λίγα εναπομείναντα προσωπικά προνόμια του μονάρχη.

Αυτή η μοναδική εξουσία σημαίνει ότι ο μονάρχης δεν ενεργεί βάσει εξωτερικών παραγόντων ούτε υποχρεούται να συμβουλευτεί κανέναν πριν «επιτρέψει» σε έναν πολιτικό να σχηματίσει κυβέρνηση.

Τι πρέπει να κάνει ο βασιλιάς Κάρολος μετά την παραίτηση Στάρμερ

Ωστόσο, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που απαιτεί προσοχή καθώς ο βασιλιάς πρέπει να διορίσει ένα άτομο ικανό να αποκομίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής των Κοινοτήτων, κάτι που συνήθως προορίζεται για τον αρχηγό του κόμματος που κατέχει τη συνολική πλειοψηφία των εδρών.

Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, ο μονάρχης καθοδηγείται παρόλα αυτά από τις καθιερωμένες συνταγματικές συμβάσεις και μπορεί να ζητήσει συμβουλές από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, άλλες πολιτικές προσωπικότητες ή ανώτερους ιδιωτικούς συμβούλους, πάντα εντός των ορίων της σύνεσης και της προσοχής.

Ο Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος και του πρωθυπουργού. Αλλά θα πρέπει να συναντήσει τον βασιλιά αυτοπροσώπως αργότερα για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του κατά τη διάρκεια ακρόασης, όπως είναι η παράδοση.

Αυτό θα γίνει αμέσως πριν ο μονάρχης ζητήσει από τον διάδοχο του Στάρμερ- μόλις επιλεγεί ως ηγέτης των Εργατικών- αυτοπροσώπως να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η πιο συνηθισμένη εξέλιξη είναι η αποδοχή του διαδόχου του πρωθυπουργού που παραιτήθηκε, με τον βασιλιά Κάρολο να καλωσορίζει τον τέταρτο πρωθυπουργό στη Βρετανία, μετά τη Λιζ Τρας, τον Ρίσι Σούνακ και τον Κιρ Στάρμερ.

Η «τελετή» με το φίλημα των χεριών του βασιλιά

Η Εγκύκλιος της Αυλής, όπως ονομάζεται και αφορά στις επίσημες βασιλικές δεσμεύσεις, ορίζει και τη διαδικασία για τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, ένας άνδρας πρωθυπουργός συνήθως υποκλίνεται και μια γυναίκα πρωθυπουργός κάνει υπόκλιση, εάν το επιλέξει.

Ο Τόνι Μπλερ είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ότι του είπαν λίγο πριν ανέβε στο αξίωμα: «Δεν φιλάς στην πραγματικότητα τα χέρια της βασίλισσας στην τελετή. Τα ακουμπάς απαλά με τα χείλη σου». Στο τέλος, περιέγραψε πώς σκόνταψε σε ένα κομμάτι του χαλιού και «ουσιαστικά έπεσε πάνω στα χέρια της βασίλισσας».

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, το 2010, ο επερχόμενος πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον πήρε το χέρι της εκλιπούσας βασίλισσας, αλλά δεν το φίλησε ούτε γονάτισε, πριν ερωτηθεί αν μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το πραγματικό φιλί στα χέρια πλέον συνήθως γίνεται αργότερα σε μια συνεδρίαση του ιδιωτικού συμβουλίου όταν ο νέος πρωθυπουργός ορκίζεται ή επικυρώνει τον όρκο του ως Πρώτος Λόρδος.

Σημειώνεται πως ένας πρωθυπουργός έχει, την εβδομάδα, μια ιδιωτική «πρόσωπο με πρόσωπο» συνάντηση με τον βασιλιά κάθε Τετάρτη για να συζητήσει κυβερνητικά θέματα.

Με πληροφορίες από Ιndependent