Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του για τις σχέσεις Βρετανίας και ΗΠΑ για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας

Ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε τη «σχέση που βασίζεται στη φιλία» του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ, καθώς η χώρα γιορτάζει τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Το έγγραφο, που υπογράφηκε το 1776, καθιέρωσε την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την αποικιακή κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας — η επέτειός του γιορτάζεται στις 4 Ιουλίου.

Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου για την 4η Ιουλίου των ΗΠΑ

Σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Αμερικανούς πολίτες, ο βασιλιάς δήλωσε ότι «μέσα από αιώνες κοινών προκλήσεων και επιτευγμάτων» οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει «εμπιστοσύνη και πίστη στην ελευθερία, το κράτος δικαίου και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων».

Πρόσθεσε ότι «καθώς προσβλέπουμε στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες».

«Ο δεσμός μεταξύ των λαών μας είναι ένας δεσμός που πιστεύω ότι θα γίνεται όλο και ισχυρότερος με την πάροδο του χρόνου».

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο Τραμπ ετοιμάζεται να παραστεί σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, οι οποίες περιλαμβάνουν πτήσεις εκατοντάδων αεροσκαφών πάνω από την πόλη και πυροτεχνήματα.

Η επίδειξη πυροτεχνημάτων της 4ης Ιουλίου αποτελεί ετήσια παράδοση στην Ουάσινγκτον και ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι η φετινή εκδήλωση – η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μετά την ομιλία του – θα είναι η «μεγαλύτερη επίδειξη στην ιστορία».

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Η μπάλα της Times Square στη Νέα Υόρκη θα πέσει οκτώ φορές για να σηματοδοτήσει τα μεσάνυχτα σε κάθε ζώνη ώρας των ΗΠΑ.

Στη Φιλαδέλφεια, όπου πριν από 250 χρόνια υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο Independence Hall, θα πραγματοποιηθεί εορταστική συναυλία με τη συμμετοχή αστέρων όπως η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Meek Mill.

Με πληροφορίες από BBC