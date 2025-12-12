Βασιλιάς Κάρολος: «Με την έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία μου για τον καρκίνο θα μειωθεί το 2026»

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που προβλήθηκε τηλεοπτικά, ο μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, βασιλιάς Κάρολος Γ΄, ανακοίνωσε ότι η θεραπεία, που θα λάβει για την αντιμετώπιση του καρκίνου, θα μειωθεί το 2026, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος, μεταξύ άλλων, στάθηκε, πέρα από τη διάγνωση της ασθένειας, στην αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση και -όπως είπε- την πιστή τήρηση των οδηγιών των γιατρών.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ της Παρασκευής, ο μονάρχης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «καλά νέα», τονίζοντας ότι αποτελεί τόσο προσωπική ευλογία όσο και απόδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην αντικαρκινική φροντίδα.

Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του για τον καρκίνο

«Ελπίζω αυτό ενθαρρύνει το 50% από εμάς που, στατιστικά, θα διαγνωστούμε με καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή μας», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος στο ηχογραφημένο του μήνυμα.

Ο βασιλιάς είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία. Αν και ανέβαλε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά του ως αρχηγός του κράτους εντός των ανακτόρων, πραγματοποιώντας ακροάσεις και συνεδριάσεις του Privy Council.

Τον Απρίλιο του 2025 επέστρεψε σταδιακά σε δημόσιες υποχρεώσεις και επισκέφθηκε το Macmillan Cancer Centre στο University College Hospital του Λονδίνου, όπου είχε μιλήσει ανοιχτά για το σοκ της διάγνωσης με άλλους ασθενείς.

Βασιλιάς Κάρολος: Σε «θετική κατεύθυνση» η θεραπεία του

Πηγές από το Παλάτι ανέφεραν ότι η θεραπεία του αναμενόταν να συνεχιστεί και μέσα στο 2025, αλλά «κινούνταν σε θετική κατεύθυνση». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανταπόκριση του βασιλιά στη θεραπεία ήταν καλή, γεγονός που επιτρέπει πλέον τη σημαντική μείωσή της.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει επιλέξει να μην δημοσιοποιήσει το είδος του καρκίνου που αντιμετωπίζει. Το Παλάτι εξηγεί ότι η απόφαση αυτή σχετίζεται τόσο με την ιδιωτικότητα όσο και με την επιθυμία του να μην δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε έναν τύπο καρκίνου έναντι άλλων.

Το μήνυμα μεταδόθηκε στις 8 το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα) στο πλαίσιο της καμπάνιας Stand Up To Cancer, κοινής πρωτοβουλίας της Cancer Research UK και του Channel 4, με στόχο την ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση.

«Ξέρω από προσωπική εμπειρία πόσο συντριπτική μπορεί να είναι μια διάγνωση καρκίνου», είπε ο Κάρολος. «Ξέρω όμως και ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι το κλειδί που μπορεί να μεταμορφώσει τη θεραπευτική πορεία, προσφέροντας στους ασθενείς το πολύτιμο δώρο της ελπίδας».

Τόνισε ότι τουλάχιστον εννέα εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία δεν είναι ενημερωμένοι με τους προληπτικούς ελέγχους που τους αφορούν, κάτι που, όπως είπε, σημαίνει χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση.

Παραθέτοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε ότι όταν ο καρκίνος του εντέρου διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, εννέα στους δέκα ασθενείς επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ όταν διαγνωστεί αργά, το ποσοστό αυτό πέφτει στο ένα στα δέκα.

Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο επειδή τον θεωρούν άβολο ή αγχωτικό, υπογράμμισε πως «λίγα λεπτά μικρής ενόχλησης είναι μικρό τίμημα μπροστά στη διαβεβαίωση ή στη σωτήρια έγκαιρη παρέμβαση».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά γιατρούς, νοσηλευτές, ερευνητές και εθελοντές, καλώντας τους πολίτες να δεσμευτούν μέσα στο νέο έτος να συμβάλουν στη μάχη για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

«Η δική σας ζωή, ή η ζωή κάποιου που αγαπάτε, μπορεί να εξαρτάται από αυτό», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Sky News