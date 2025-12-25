Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε για ενότητα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, με φόντο τον διχασμό

Ο βασιλιάς Κάρολος αφιέρωσε το φετινό χριστουγεννιάτικο μήνυμά του στην ανάγκη οι κοινότητες να κρατήσουν δεσμούς σε έναν κόσμο που, όπως είπε, δείχνει ολοένα και πιο διχασμένος, καλώντας τους πολίτες να «γνωρίσουν τους γείτονές τους» και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

Στο προηχογραφημένο διάγγελμα, που γυρίστηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στις επετείους των 80 χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι αξίες που ανέδειξε εκείνη η περίοδος –η συνοχή και η αλληλεγγύη απέναντι στις δυσκολίες– δεν πρέπει να χαθούν από το βλέμμα της κοινωνίας.

Από το βήμα του ναού, ο βασιλιάς Κάρολος στάθηκε και στη στάση απλών πολιτών σε στιγμές κρίσης, μιλώντας για «αυθόρμητη γενναιότητα» ανθρώπων που έτρεξαν να βοηθήσουν σε περιστατικά βίας και έκτακτης ανάγκης. Στο συνοδευτικό υλικό προβλήθηκαν εικόνες από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία, όπου παρευρισκόμενοι παρενέβησαν σε ένοπλο επεισόδιο σε εκδήλωση εβραϊκής κοινότητας.

Στο ίδιο μήνυμα, ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε σε περισσότερη ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, καθώς «ο κόσμος μοιάζει να γυρίζει όλο και πιο γρήγορα». Παρέπεμψε μάλιστα στον ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ και στην αναζήτηση ενός «σταθερού σημείου» μέσα στη συνεχή κίνηση, με συνεργάτη του Παλατιού του Μπάκινχαμ να σημειώνει ότι η αναφορά συνδέεται και με τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη συνοχή των κοινοτήτων.

Για δεύτερη χρονιά, το μήνυμα δεν ηχογραφήθηκε σε βασιλικό ανάκτορο, αλλά σε χώρο του Αβαείου, με τον βασιλιά Κάρολο να χρησιμοποιεί την εικόνα του «προσκυνήματος» ως αφετηρία για σκέψεις γύρω από το πώς η κοινωνία μπορεί να γεφυρώνει χάσματα. Μιλώντας μπροστά σε χριστουγεννιάτικα δέντρα που είχαν χρησιμοποιηθεί σε εκδήλωση με κάλαντα της Κέιτ Μίντλετον, τόνισε ότι η πολυμορφία μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή δύναμης.

Στο θρησκευτικό σκέλος του διαγγέλματος, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στην ιστορία της Γέννησης, περιγράφοντας την Αγία Οικογένεια ως μια «οικογένεια χωρίς στέγη» και υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων αφορά την ειρήνη και τη συμφιλίωση.

Το περιεχόμενο του μηνύματος απέφυγε προσωπικές αναφορές. Δεν έγινε μνεία στην υγεία του, ούτε στην πρόσφατη ανακοίνωση ότι η θεραπεία του για καρκίνο αναμένεται να μειωθεί το νέο έτος. Επίσης δεν υπήρξε καμία αναφορά στον αδελφό του, πρίγκιπα Αντριου, ενώ το συνοδευτικό βίντεο εστίασε στα μέλη της βασιλικής οικογένειας που διατηρούν ενεργό δημόσιο ρόλο.

Νωρίτερα, ο βασιλιάς Κάρολος είχε παραστεί στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο Σάντριγχαμ του Νόρφολκ, μαζί με μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μετά το τέλος της τελετής, χαιρέτησαν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC