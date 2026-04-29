Βασιλιάς Κάρολος: Η διακριτική αναφορά στα θύματα του Έπσταϊν στην ομιλία του στο Κογκρέσο

Ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε να κάνει μια διακριτική αναφορά στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια της ιστορικής του ομιλίας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Την Τρίτη ο βασιλιάς Κάρολος απευθύνθηκε στα μέλη του Κογκρέσου, αποτελώντας μόλις τον δεύτερο Βρετανό μονάρχη που το έχει κάνει, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του.

Στην ομιλία του, ο 77χρονος κάλεσε σε ανανέωση της συμμαχίας μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας σε «περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας», ενώ έλαβε πολλαπλά χειροκροτήματα όταν ζήτησε ενότητα μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και στήριξη προς την Ουκρανία. Ωστόσο, ορισμένα από τα σημεία του ήταν πιο έμμεσα.

«Και στις δύο χώρες μας, το γεγονός των ζωντανών, ποικιλόμορφων και ελεύθερων κοινωνιών μας, μας δίνει τη συλλογική δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τα θύματα ορισμένων από τα δεινά που, τόσο τραγικά, υπάρχουν σήμερα και στις δύο κοινωνίες», σημείωσε ο βασιλιάς.

Ένας συνεργάτης του παλατιού δήλωσε ότι σίγουρα ο βασιλιάς είχε στο μυαλό του να αναγνωρίσει τα θύματα κακοποίησης, οπότε αυτά περιλαμβάνονται φυσικά σε αυτή τη φράση.

Έμμεση αναφορά στα θύματα και πολιτικές πιέσεις κατά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις εκκλήσεις αρκετών Αμερικανών νομοθετών, οι οποίοι είχαν καλέσει τον βασιλιά να συναντηθεί με ορισμένα από τα θύματα του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του, λόγω των προσωπικών και πολιτικών συνδέσεών του με την υπόθεση.

Τα τελευταία χρόνια, ο βασιλιάς Κάρολος, έχει δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις εξαιτίας των δεσμών του Έπσταϊν με τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, καθώς και με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα ότι δεν θα ήταν δυνατόν ο βασιλιάς να συναντηθεί με τα θύματα λόγω συνεχιζόμενων ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδήγησαν στη σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου, με την υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Πηγές ανέφεραν τότε ότι υπήρχε ανησυχία πως οτιδήποτε προέκυπτε από μια τέτοια συνάντηση, θα μπορούσε να επηρεάσει ή να προκαταλάβει το έργο των βρετανικών αρχών επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε νομική διαδικασία που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Σε ανακοίνωση του παλατιού που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην αφαίρεση βασιλικών τίτλων και τιμών από τον αδελφό του, λόγω των συνδέσεών του με τον Έπσταϊν, αναφερόταν ότι ο μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα «επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπαράστασή τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Μετά τη σύλληψη του Άντριου τον Φεβρουάριο, ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξέδωσαν νέα ανακοίνωση, η οποία περιείχε την πρώτη άμεση αναφορά στη «συμπεριφορά» του, καθώς και ανανεωμένη δήλωση στήριξης προς τα θύματα του Έπσταϊν.

«Ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφή, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του», ανέφερε το παλάτι στην ανακοίνωση της 9ης Φεβρουαρίου.

