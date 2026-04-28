Βασιλιάς Κάρολος: «Η αγγλοαμερικανική συμμαχία δεν μπορεί να βασίζεται στις επιτυχίες του παρελθόντος»

Ομιλία στο αμερικάνικο Κογκρέσο πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, δηλώνοντας ενώπιόν του ότι η αγγλοαμερικανική συμμαχία «δεν μπορεί να βασίζεται στις επιτυχίες του παρελθόντος».

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βρετανός μονάρχης μίλησε την Τρίτη, 28 Απριλίου, στο Καπιτώλιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, καταδίκασε τη βία που έχει σημαδέψει πρόσφατα την πολιτική ζωή των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά τους πυροβολισμούς σε γκαλά δημοσιογράφων, στο οποίο παρευρέθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Βασιλιάς Κάρολος: «Στεκόμαστε ενωμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας»

Όπως είπε, τέτοιες επιθέσεις επιχειρούν «να καλλιεργήσουν φόβο και διχασμό», τονίζοντας ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν θα πετύχουν ποτέ». «Ανεξαρτήτως διαφορών, στεκόμαστε ενωμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και στην προστασία των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Η ομιλία του Καρόλου Γ΄ αποτελεί μόλις τη δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται στο Κογκρέσο, μετά την Ελισάβετ Β΄ το 1991.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, λόγω της στάσης του Λονδίνου απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η βρετανική πλευρά φέρεται να μην ενέκρινε τη χρήση βάσεων για τις αρχικές αμερικανικές επιδρομές.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Κάρολο Γ΄ και τη σύζυγό του Καμίλα στον Λευκό Οίκο με τιμές, στο πλαίσιο επίσημης τελετής, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και κανονιοβολισμός 21 χαιρετισμών.

«Από τότε που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας, οι Αμερικανοί δεν είχαν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών.

Βασιλιάς Κάρολος: Έμφαση σε ΝΑΤΟ και ασφάλεια

Στην ομιλία του, ο Κάρολος Γ΄ αναφέρθηκε και στη σημασία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας για τη Δύση.

«Από τον Ατλαντικό μέχρι τους πάγους της Αρκτικής, η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους βρίσκεται στον πυρήνα του ΝΑΤΟ, προστατεύοντας τους πολίτες μας και τα κοινά μας συμφέροντα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι οι δεσμοί άμυνας, πληροφοριών και ασφάλειας μεταξύ των δύο πλευρών «έχουν διαμορφωθεί μέσα από δεκαετίες συνεργασίας».

Ο Βρετανός μονάρχης στάθηκε και στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τον λαό της «γενναίο» και τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερή υποστήριξη για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Κατά την ομιλία του, υπενθύμισε επίσης ότι το 2026 συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζοντάς τις «καθοριστική στιγμή» για τις ΗΠΑ και σημειώνοντας ότι ο πόνος εκείνης της ημέρας «έγινε αισθητός σε ολόκληρο τον κόσμο».

Όπως ανακοίνωσε, ο ίδιος και η σύζυγός του θα επισκεφθούν το μνημείο στη Νέα Υόρκη για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Με πληροφορίες από Independent, Le Monde