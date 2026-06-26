Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί δεν θα ζήσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τη βασίλισσα Καμίλα

Παρότι αποτελεί τη διασημότερη βασιλική κατοικία στον κόσμο και βρίσκεται στο επίκεντρο των επίσημων εκδηλώσεων της βρετανικής μοναρχίας, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν πρόκειται να γίνει η μόνιμη κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τη νέα ετήσια έκθεση του Παλατιού, η οποία έφερε στο φως και τα φορολογικά στοιχεία του μονάρχη για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πληροφορίες από το Παλάτι, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του, ενός έργου που διήρκεσε δέκα χρόνια και κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

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Η ανακοίνωση έγινε στις 25 Ιουνίου, με αφορμή τη δημοσίευση της ετήσιας Έκθεσης του Sovereign Grant, η οποία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα δημόσια κονδύλια για την άσκηση των επίσημων καθηκόντων της βασιλικής οικογένειας και τη συντήρηση των κατοικημένων βασιλικών ανακτόρων κατά το οικονομικό έτος 2025-2026.

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς θα λειτουργεί το Παλάτι εφόσον δεν θα γίνει η κατοικία του μονάρχη

Μεταξύ των σημαντικότερων αποκαλύψεων της έκθεσης, όπως επισημαίνει το περιοδικό People, ήταν και η πληροφορία, ότι ο 77χρονος βασιλιάς και η 78χρονη βασίλισσα δεν θα εγκατασταθούν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ανακαίνισης του Παλατιού το 2027.

«Θα είναι ένα ζωντανό κέντρο βασιλικών δραστηριοτήτων από κάθε άλλη άποψη», δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Το Παλάτι ανέφερε ακόμη, ότι ο βασιλιάς Κάρολος «διατηρεί τεράστια αγάπη για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και βαθύ σεβασμό για τον ρόλο του στη βασιλική και τη δημόσια ζωή».

«Θα παραμείνει ένας χώρος εργασίας, αλλά επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση του κοινού ακριβώς για να μεγιστοποιήσουμε το εθνικό όφελος ενός κτιρίου που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους».

Σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η απόφαση του βασιλικού ζεύγους να μην χρησιμοποιήσει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ως προσωπική κατοικία αντανακλά την επιθυμία του η εμβληματική βασιλική κατοικία «να παραμείνει το τελετουργικό κέντρο της βασιλικής ζωής, ο κύριος χώρος εργασίας του Βασιλικού Οίκου και ένα στοιχείο εθνικής κληρονομιάς με αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης για το κοινό».

Με πληροφορίες από People