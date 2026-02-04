Βασιλιάς Κάρολος: «Φτάνει» - Η υπομονή του τελείωσε μετά τις νέες αποκαλύψεις για πρίγκιπα Άντριου και Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου απομακρύνθηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Royal Lodge, έπειτα από τις τελευταίες αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου απομακρύνθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας φέρεται να έχει χάσει την υπομονή του, με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τον ίδιο και τον Έπσταϊν.

Αναλυτικότερα, ο βασιλιάς Κάρολος έβλεπε φωτογραφίες του αδελφού του να κάνει ιππασία γύρω από το Ουίνδσορ , την ώρα που οι αποκαλύψεις από τα αρχεία Επστάιν έπλητταν όλο και περισσότερο την οικογένεια του.

«Η εικόνα του να βρίσκεται στις πρώτες σελίδες εφημερίδων, ιππεύοντας ή οδηγώντας το αυτοκίνητό του μπροστά σε φωτογράφους στο Ουίνδσορ ήταν υπερβολική. Έπρεπε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο βασιλιάς Κάρολος είπε “φτάνει πια” και το μήνυμα μεταδόθηκε στον Άντριου», ανέφερε πηγή κοντά στη βασιλική οικογένεια.

Έτσι ο πρίγκιπας Άντριου απομακρύνθηκε άρον άρον το βράδυ της Δευτέρας και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον αδελφό του. Μετά την αποχώρησή του, συνεργεία ξεκίνησαν να καθαρίζουν το Royal Lodge, με φορτηγά να φτάνουν στο χώρο για την απομάκρυνση αντικειμένων. Ο πρίγκιπας Άντριου οδηγήθηκε στο Wood Farm Cottage, όπου θα μείνει προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης στο Marsh Farm, το νέο μόνιμο σπίτι του που αναμένεται να μετακομίσει στις αρχές Απριλίου.

Ένας φίλος του πρώην Δούκα δήλωσε πως «σχεδίαζε να μείνει λίγο περισσότερο στο Royal Lodge, αλλά με τα νέα έγγραφα έγινε σαφές ότι ήταν ώρα να φύγει. Ήταν τόσο ταπεινωτικό που επέλεξε να φύγει νύχτα, παρά τις πολλές οικογενειακές αναμνήσεις που είχε εκεί».

Ο Άντριου είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το Wood Farm Cottage πριν από δύο εβδομάδες.

Το σπίτι, πρώην κατοικία του πρίγκιπα Φίλιππου κατά τη συνταξιοδότησή του, βρίσκεται σε απόσταση μικρού περπατήματος από το Marsh Farm και προστατεύεται από περιορισμένη ζώνη πτήσεων για drones.

Με πληροφορίες από The Sun