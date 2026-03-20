Βασιλιάς Κάρολος: Εντείνονται οι πιέσεις για να αφαιρέσει τους τίτλους και από τις κόρες του Άντριου

Οι κόρες του Άντριου φαίνεται να είναι πιο απομονωμένες από ποτέ, με ένα μόνο άτομο να υποστηρίζει τα συμφέροντά τους, σύμφωνα με αναλυτές της βασιλικής οικογένειας.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται μετά τις αντιδράσεις για τους δεσμούς των γονιών τους, του Άντριου και της Σάρας Φέργκιουσον, με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν οι δύο πριγκίπισσες, Ευγενία και Βεατρίκη, να χάσουν τους βασιλικούς τους τίτλους, καθώς οι συνδέσεις τους με τον πατέρα τους τις κρατούν δεμένες «με όλο το σκάνδαλο», σύμφωνα με τον σχολιαστή Ρόμπερτ Τζόμπσον.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Μόνος υποστηρικτής τους ο βασιλιάς Κάρολος

Ο Τζόμπσον σημείωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος αγαπάει πολύ τις ανιψιές του και φαίνεται να είναι ο μόνος που στέκεται στο πλευρό τους, ενώ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ προτιμούν να μένουν αντικειμενικοί και «να μην μπλέκονται».

«Ο κανόνας είναι απλός: αν δουλεύεις για το Στέμμα, κρατάς τον τίτλο σου. Αν όχι, δεν τον κρατάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, και οι δύο η αντιλαμβάνονται ότι η προστασία τους από τον Κάρολο δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει σύγκρουση για τον Άντριου. Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Daily Express, το 56% από τους 2.375 συμμετέχοντες υποστήριξε ότι οι τίτλοι των δύο πριγκιπισσών θα πρέπει να αφαιρεθούν

Η βασιλική σχολιάστρια Τζένι Μποντ υποστήριξε ότι ίσως ήρθε η ώρα οι δύο πριγκίπισσες να εγκαταλείψουν τους τίτλους τους, τονίζοντας ότι η χρήση τους προσφέρει ορισμένα προνόμια και κοινωνικές ευκαιρίες, τα οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει.

«Δεν υπάρχει κάτι κακό στο ότι χρησιμοποίησαν τον τίτλο τους, αλλά τώρα που οι γονείς τους έχουν χάσει τους τίτλους τους, ίσως είναι η στιγμή να αποσυρθούν ήσυχα από τη χρήση τους» κατέληξε.

