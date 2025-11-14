Βασιλιάς Κάρολος: Έγινε 77 χρονών - Το νέο πορτρέτο για τα γενέθλιά του

Ημέρα γιορτής είναι σήμερα για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, καθώς έχει τα γενέθλιά του ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε 77 χρονών και μέσω του επίσημου λογαριασμού του με τη βασίλισσα Καμίλα στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσε το νέο του πορτρέτο, ευχαριστώντας παράλληλα όσους του ευχήθηκαν.

«77 σήμερα! Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά λόγια και τις ευχές για τα γενέθλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, συνοδεύοντας τη με μια νέα φωτογραφία του, όπου διακρίνεται να περπατά στους κήπους του σπιτιού του, Highgrove House, στο Γκλουστερσάιρ.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, ήταν ανάμεσα σε όσους του ευχήθηκαν δημόσια μέσω των social media, για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

«Χρόνια Πολλά στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά!» έγραψε το ζευγάρι στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμα επίσης με τη νέα φωτογραφία του.

Τα τελευταία γενέθλια του βασιλιά Καρόλου συνέπεσαν με δύσκολες περιόδους, από τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, έως και τα δικά του προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, και αυτή τη χρονιά, η συγκυρία δεν ήταν εύκολη, καθώς ο εορτασμός ήρθε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόφασή του να αφαιρέσει από τον αδελφό του, Άντριου, όλους τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου αυτού του πρίγκιπα.