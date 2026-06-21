Βασιλιάς Κάρολος: Δίνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα προσωπικά φορολογικά του στοιχεία

Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης στη σύγχρονη ιστορία που θα δημοσιοποιήσει στοιχεία για τους προσωπικούς φόρους που καταβάλλει, σε μια κίνηση που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ παρουσιάζει ως βήμα προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίασης των οικονομικών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και σύμφωνα με πηγές του παλατιού, η πρωτοβουλία ανήκει στον ίδιο τον βασιλιά.

Η δημοσιοποίηση θα αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις του για το οικονομικό έτος 2024-2025, καθώς και τη φορολογία που καταβλήθηκε για εισοδήματα από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, προσωπικές επενδύσεις και άλλες ιδιωτικές περιουσίες του μονάρχη.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεγαλύτερης διαφάνειας, με στόχο «την ενίσχυση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λογοδοτούμε στο κοινό».

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Η απόφαση έρχεται επίσης μετά τις εκκλήσεις για περισσότερη διαφάνεια στα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, οι οποίες εντάθηκαν ύστερα από τα σκάνδαλα που συνδέθηκαν με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ (πρίγκιπα Άντριου), όπως σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ υποστηρίζει ότι η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της μοναρχίας και ενίσχυσης της λογοδοσίας προς το κοινό.

«Με απλά λόγια, συνεχίζουμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να εξελισσόμαστε», ανέφερε εκπρόσωπος του παλατιού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τα στοιχεία για τους φόρους του βασιλιά θα δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση.

Με πληροφορίες από BBC