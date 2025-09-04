Βασιλιάς Κάρολος: «Δεν είμαι και τόσο άσχημα» - Η σπάνια αναφορά του για τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε μια σπάνια αναφορά για την υγεία του, σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του και εν μέσω της θεραπείας του για τον καρκίνο.

Την Τετάρτη, ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Midland Metropolitan στο Σμέθγουικ, με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια του νέου ιατρικού κέντρου και για να συναντήσει ιατρικό προσωπικό, ασθενείς και εθελοντές.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με ασθενείς με καρκίνο, ο 73χρονος Μάθιου Σίντα, ρώτησε τον βρετανό μονάρχη για το πώς αισθάνεται, με τον βασιλιά Κάρολο να του απαντά «Δεν είμαι και τόσο άσχημα».

Στη συνέχεια το BBC ανέφερε πως ο 73χρονος, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, συζήτησε με τον βασιλιά τα προβλήματα που αντιμετώπισε μέχρι να λάβει τη διάγνωση.

«Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό, είναι τόσο απογοητευτικό. Το μισό πρόβλημα είναι να το εντοπίσεις εγκαίρως, έτσι δεν είναι; Το καλό είναι πως, νομίζω, γίνονται όλο και καλύτεροι στο να διαχειρίζονται τέτοια θέματα. Το δύσκολο είναι πως πάντα υπάρχει ελπίδα για το μέλλον», συμπλήρωσε ο 76χρονος βασιλιάς.

Ο βασιλιάς Κάρολος σπάνια μιλάει για την υγεία του, όμως αυτή δεν ήταν η μόνη αναφορά στην κατάστασή του κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

Εκεί συνάντησε επίσης την 85χρονη Τζάκλιν Πέιτζ και όταν του είπε ότι «φθείρεται», ο βασιλιάς απάντησε αστειευόμενος: «Ξέρω αυτό είναι το φοβερό, όπως ανακαλύπτω και εγώ ήδη. Τα πράγματα δε δουλεύουν και τόσο καλά όταν περάσεις τα 70».

Ο βασιλιάς Κάρολος θα κλείσει τα 77 τον Νοέμβριο, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και είχε ξεκινήσει θεραπεία.

Με πληροφορίες από PEOPLE