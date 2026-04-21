Βασιλιάς Κάρολος: Απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η εκλιπούσα μητέρα του, η Ελισάβετ Β', θα ήταν βαθιά ανήσυχη από τις τρέχουσες εξελίξεις, αποτίοντάς της έναν συγκινητικό φόρο τιμής με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή της.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τιμήν της μακροβιότερης μονάρχη του έθνους, ανέφερε ότι παρέμεινε «σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρετούσε».

Η εκλιπούσα βασίλισσα θα γινόταν 100 ετών σήμερα, με τον Βρετανό βασιλιά να επισημαίνει ότι η ημέρα θα πρέπει να τιμηθεί ως μια «ζωή που έζησε πλήρως» και όχι ως ένδειξη «απουσίας», ενόψει μιας σειράς εκδηλώσεων προς τιμήν της.

«Πολλά από όσα συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, υποψιάζομαι ότι θα την ανησυχούσαν βαθιά, αλλά αντλώ παρηγοριά από την πεποίθησή της ότι το καλό θα επικρατεί πάντα και ότι μια πιο φωτεινή αυγή δεν είναι ποτέ μακριά», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Διότι, όπως είχε πει η νεαρή τότε Πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια ραδιοφωνική ομιλία, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει "ώστε να κάνουμε τον κόσμο του αύριο καλύτερο και πιο ευτυχισμένο". Είναι μια πεποίθηση που συμμερίζομαι ολόψυχα».

Ο Βρετανός μονάρχης δεν διευκρίνισε σε ποιες δυσκολίες αναφερόταν. Το μήνυμα έρχεται μετά την αφαίρεση των τίτλων από τον αδελφό του, Άντριου, λόγω της σύνδεσής του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει αβεβαιότητα λόγω των συγκρούσεων και εντάσεων, ενώ ο πόλεμος της Ρωσία στην Ουκρανία έχει εισέλθει στο πέμπτο έτος του.

Η Ελισάβετ απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 96 ετών, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατοικία της στο Κάστρο Μπαλμόραλ, έπειτα από 70 χρόνια βασιλείας.

Στο βίντεο, που γυρίστηκε στη βιβλιοθήκη του κάστρου στις αρχές Απριλίου, ο βασιλιάς τόνισε: «Η σχεδόν εκατονταετής ζωή της σημαδεύτηκε από μεγάλες αλλαγές, ωστόσο μέσα από κάθε δεκαετία και κάθε μεταμόρφωση, παρέμεινε σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρετούσε. Εκατομμύρια θα τη θυμούνται για στιγμές εθνικής σημασίας, ενώ πολλοί άλλοι για μια σύντομη προσωπική συνάντηση, ένα χαμόγελο ή έναν καλό λόγο που τους αναπτερωσε το ηθική... ή ακόμη και για εκείνη τη χαρακτηριστική λάμψη στο βλέμμα της, όταν μοιράστηκε ένα σάντουιτς μαρμελάδας με τον Paddington Bear στους τελευταίους μήνες της ζωής της».

Με πληροφορίες από Guardian