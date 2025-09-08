Βασανιστήρια, σκλάβοι και τεράστια κέρδη: Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από τα κέντρα απάτης της Μιανμάρ

Πριν από πέντε χρόνια, η γη που τώρα φιλοξενεί το ΚΚ Παρκ – ένα τεράστιο, αυστηρά φρουρούμενο συγκρότημα που εκτείνεται σε 210 εκτάρια (520 στρέμματα) κατά μήκος του φουρτουνιασμένου ποταμού Μόι, ο οποίος σχηματίζει τα σύνορα της Μιανμάρ με την Ταϊλάνδη – ήταν απλώς άδεια χωράφια.

Το ΚΚ Παρκ, με το νοσοκομείο, τα εστιατόρια, την τράπεζα και τις τακτοποιημένες γραμμές από βίλες με περιποιημένα γκαζόν, φαίνεται περισσότερο σαν το campus μιας εταιρείας τεχνολογίας από τη Σίλικον Βάλεϊ, παρά σαν αυτό που πραγματικά είναι: το μέτωπο μιας βιομηχανίας εγκληματικής απάτης πολλών δισεκατομμυρίων, η οποία τροφοδοτείται από το trafficking ανθρώπων και τη βάναυση βία.

Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ, η Καμπότζη και το Λάος έχουν γίνει καταφύγια για διεθνείς εγκληματικές συμμορίες που διαχειρίζονται κέντρα απάτης όπως το ΚΚ Παρκ, χρησιμοποιώντας σκλάβους εργάτες για να τρέξουν περίπλοκα διαδικτυακά σχέδια απάτης που αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Υπήρξαν κάποιες απόπειρες για να καταπολεμηθούν αυτά τα κέντρα και να σωθούν οι εργάτες, οι οποίοι υποβάλλονται σε βασανιστήρια και παγιδεύονται μέσα σε αυτά. Ωστόσο, εικόνες από drone και νέα έρευνα που μοιράστηκε αποκλειστικά με την Guardian αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των κέντρων απάτης κατά μήκος των συνόρων Ταϊλάνδης-Μιανμάρ έχει διπλασιαστεί από το 2021, όταν ο στρατός της Μιανμάρ ανέλαβε την εξουσία, με την κατασκευή να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (Aspi), ο αριθμός των κέντρων απάτης της Μιανμάρ στα σύνορα με την Ταϊλάνδη έχει αυξηθεί από 11 σε 27, ενώ η έκτασή τους επεκτείνεται κατά μέσο όρο 5,5 εκτάρια τον μήνα.

Οι εικόνες από drone και δορυφορικές φωτογραφίες που παραχώρησε η Guardian για τα κέντρα απάτης στην Μιανμάρ δείχνουν ισχυρές οχυρώσεις και συστήματα ασφαλείας. Το συγκρότημα Ντονγκμέι Παρκ είναι περικυκλωμένο από φράχτες και φυλάσσεται από μπλόκα και πύργους παρακολούθησης, σύμφωνα με ανάλυση του Aspi.

Οι λογαριασμοί για την αντιμετώπιση των θύματα trafficking που παγιδεύονται στα κέντρα έχουν αυξήσει την παγκόσμια προσοχή τους τελευταίους μήνες. Εκείνοι που κατάφεραν να δραπετεύσουν περιγράφουν την ακραία βία, τα βασανιστήρια και τις ποινές που υπέστησαν από τους αφεντικά των κέντρων.

Αυτή η βιομηχανία απάτης έχει γίνει αναγκαία για τον στρατό της Μιανμάρ, ο οποίος χρειάζεται τα κέντρα αυτά για να υποστηρίξει τη σύγκρουση και τη δική του επιβίωση στην εξουσία. Σύμφωνα με την ανάλυση του Aspi, ο στρατός της Μιανμάρ, που έχει χάσει μεγάλες περιοχές από την αρχή της στρατιωτικής χούντας, δεν μπορεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα κατά αυτών των κέντρων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις εύθραυστες σχέσεις του με τις ένοπλες πολιτοφυλακές που επωφελούνται από αυτά.

Οι περισσότεροι επιστήμονες λένε ότι η διεθνής κοινότητα δεν κατανοεί την κλίμακα αυτής της εγκληματικής βιομηχανίας, η οποία αυξάνεται συνεχώς και επεκτείνεται σε άλλες χώρες.

Ο Ματέο*, από τις Φιλιππίνες, πέρασε έξι μήνες παγιδευμένος στο ΚΚ Παρκ. Είχε ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη, πιστεύοντας ότι είχε βρει μια νόμιμη δουλειά ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών. Αντί γι' αυτό, έπεσε θύμα trafficking και του πήραν το διαβατήριό του.

Με πληροφορίες από Guardian