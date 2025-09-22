Βασανιστήρια, ηλεκτροσόκ και μαρκαρίσματα σε σώματα Ουκρανών τραυματιών από Ρώσους γιατρούς

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό της Ρωσίας εμπλέκονται σε βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, η Μαριάνα Κατζάροβα, αρμόδια εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα στη Γενεύη ότι έχει τεκμηριώσει τουλάχιστον 50 παρόμοιες περιπτώσεις κακομεταχείρισης.

«Δυστυχώς, η καταστολή εντός της Ρωσίας κλιμακώνεται», ανέφερε αναλυτικά η Βουλγάρα εμπειρογνώμονας κατά την παρουσίαση της έκθεσής της.

Οι αναφορές της Κατζάροβα περιγράφουν ένα κρατικό σύστημα που βασίζεται στον φόβο και την τιμωρία, όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες.

Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον εναντίον των διαφωνούντων: «Πολλοί βρίσκονται στη φυλακή όχι για εγκλήματα αλλά για το σθένος τους», είπε, προσθέτοντας ότι έχει έλθει σε επαφή με περισσότερους από 200 Ρώσους και διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τους οποίους έλαβε περίπου 100 αναφορές.

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν συνεργάζεται με την έρευνα ενόψει της συνόδου και δεν ανταποκρίθηκε στην τελευταία έκθεση.

Βασανιστήρια, ηλεκτροσόκ και μαρκαρίσματα σε τραυματίες

Μεταξύ άλλων, η Κατζάροβα αναφέρθηκε σε μία συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε αιχμαλωσία. Ένας γιατρός πραγματοποίησε σωστά την επέμβαση, αλλά στη συνέχεια μάρκαρε την κοιλιά του, γράφοντας «Δόξα στη Ρωσία».

Σε άλλες περιπτώσεις, το νοσηλευτικό προσωπικό φέρεται να έχει εμπλακεί ενεργά σε βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ, δίνοντας εντολές στους βασανιστές για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν.

Η έκθεση φέρνει στο φως και άλλα περιστατικά: Ρώσοι γιατροί φέρονται να παρέμεναν άπραγοι την ώρα που οι κρατούμενοι ξυλοκοπούνταν και κακοποιούνταν, ενώ άλλοι υπέστησαν ψυχιατρικές θεραπείες που τους επιβλήθηκαν καταναγκαστικά.

Από τις αρχές του 2024 έως τα μέσα του 2025, τουλάχιστον 912 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για πολιτικούς λόγους, με 390 να τεθούν υπό κράτηση. Πολλοί συνελήφθησαν για τις φιλειρηνικές τους διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Κάθε ένα από τα 47 μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ψηφοφορία, οι οποίοι υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή για θεματικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ