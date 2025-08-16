Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Σε μια δικαστική αντιπαράθεση που συνδυάζει οικογενειακή τραγωδία και επιχειρηματικές διεκδικήσεις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται από δύο πρώην συνεργάτες της, τη δημοπράτρια αναμνηστικών του Έλβις, Brigitte Kruse, και τον συλλέκτη Kevin Fialko, για απάτη και παραβίαση συμβολαίων, με τους ισχυρισμούς να ανέρχονται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια ζημία.

Το παρασκήνιο: Πριν από έναν χρόνο, η Πρισίλα είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της Kruse, του Fialko και άλλων, υποστηρίζοντας ότι την εξαπάτησαν για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια, εκμεταλλευόμενοι την ηλικία και την εμπιστοσύνη της προκειμένου να της επιβάλουν επαίσχυντες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Η νέα μήνυση στρέφεται εναντίον της Πρίσλεϊ, υποστηρίζοντας ότι ισχυρίστηκε ψευδώς ότι διατηρεί τα δικαιώματα χρήσης του πλήρους ονόματος, της εικόνας και της φήμης του ονόματος «Πρίσλεϊ», παρά το δεδομένο ότι τα είχε πουλήσει το 2005 για 6,5 εκατ. δολάρια — συμφωνία που, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, αργότερα ισχυρίστηκε πως είχε “ξεχάσει”.

Οι Kruse και Fialko υποστηρίζουν ότι παρείχαν σημαντική επένδυση, ιδέα και εργασία για την αναβίωση της μάρκας της Πρίσλεϊ — όμως εκείνη τους “στόχευσε” επαγγελματικά, και, μετά τον θάνατο της Lisa Marie, φέρεται ότι κατέφυγε σε ψευδείς κατηγορίες για κακοποίηση ηλικιωμένης, προκειμένου να εκδιώξει τους συνεργάτες από τα συμβόλαια και να ανακτήσει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων.

Ο δικηγόρος τους, Jordan Matthews, τόνισε ότι οι Kluse και Fialko είναι τα πραγματικά θύματα: “Επένδυσαν εκατομμύρια και χρόνια σκληρής δουλειάς για το brand της Πρίσλεϊ — μόνο για να την βλέπουν να τους προδίδει και να τους συκοφαντεί με ψέματα μόλις ήρθε το χρήμα.”

Ο πιο σκοτεινός ισχυρισμός στην κατάθεση: όταν η Lisa Marie χρειάστηκε επείγουσα νοσηλεία μετά την αμυχή της καρδιάς, η Πρισίλα φέρεται ότι “έβγαλε την πρίζα λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της — πριν καν φτάσει η εγγονή Riley στο νοσοκομείο — απαιτώντας ότι η Kruse βγάλει ανακοίνωση στον Τύπο για να ελέγξει εκείνη τη δημόσια αφήγηση.”

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Πρισίλα εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο της κόρης της για να ακυρώσει συμβάσεις και να ανακτήσει τον έλεγχο του trust "Promenade" και των περιουσιακών στοιχείων όπως το Graceland, όλα ύστερα από συμφωνίες που πλέον δεν την εξυπηρετούσαν.

Ταυτόχρονα, κατηγορείται ότι ο συνεργάτης της Keya Morgan συνέστησε τη χρήση ψευδών ισχυρισμών για «κακοποίηση ηλικιωμένων» ως μοχλό εκφοβισμού και αποκλεισμού των συνεργατών-συνεταίρων της από την περιουσία και τις αποζημιώσεις που είχαν νομίμως κερδίσει.

Στην αντεπίθεση, ο δικηγόρος της Πρισίλα, Marty Singer, χαρακτήρισε τη νέα μήνυση ως «τη πιο ντροπιαστική, γελοία, αισχρή και αβάσιμη» που έχει δει, ως «μία λασπολογική επίθεση εναντίον μιας 80χρονης γυναίκας» σε αντίποινα για προηγούμενη μήνυσή της.

Αυτή η υπόθεση συγκεντρώνει πλήθος πτυχές: νομικές, ψυχολογικές, ανθρώπινες και οικογενειακές — και βάζει στο επίκεντρο την έννοια της εμπιστοσύνης, της εκμετάλλευσης και του πένθους σε έναν κόσμο όπου τα περιουσιακά και τα συναισθήματα συγκρούονται αδυσώπητα.

